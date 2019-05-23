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柯文哲訪日　眾議員最關心的還是「2020要不要選總統」

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▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／東京報導

台北市長柯文哲23日啟程訪日，一下飛機就馬上趕赴日本眾議員第二議員會館拜會古屋圭司、河井克行兩位眾議員；結束將近一小時的拜會後，柯文哲接著趕到東京車站，準備搭車到富山市出席台日觀光論壇。在月台面對媒體詢問稍早的會面內容，柯文哲不願多談，稱「吃飯、吃飯」，並表示外交事務不要拿到檯面上講。

這次柯文哲訪日政要拜會行程不少，首日一到日本下飛機就趕赴會館拜會眾議員。其中，古屋圭司為日華議員懇談會會長，熟稔台灣事務；河井克行不但是自民黨的幹事長，更是日本首相安倍晉三的外交特別助理，目前為日本美國特使。兩位議員在日本對外事務上都有重量級發言權。

儘管柯文哲保持一貫態度不願多談拜會內容，但幕僚補充表示，柯文哲與兩位議員分開拜會，雙方先簡單寒暄後隨即進入正題，但因為時間關係無法深入會談。據透露，除了交換一下訪日想法外，對方還主動提問要不要選總統，足見日方對於柯文哲2020態度、想法的重視。

面對眾議員逼問，幕僚透露，柯文哲並沒有正面回答，重提了德川家康、織田信長等日本歷史名將做比喻，把台灣那套「等天亮下雨」、「等杜鵑啼」等搬到日本。而對方則笑說，柯文哲都用最厲害的歷史人物來舉例。至於敏感的核食問題則沒有提到。

▲▼台北市長柯文哲拜會日本眾議院議員河井克行。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲拜會日本眾議院議員河井克行。（圖／台北市政府提供）

▲▼柯文哲拜會日本眾議院議員古屋圭司。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲拜會日本眾議院議員古屋圭司。（圖／台北市政府提供）

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