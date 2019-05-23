日本都市傳說！想讓貓咪「瘋狂撒嬌」…穿GU牛仔褲百發百中

記者林瑩真／編譯

希望讓貓主子親近自己的貓奴有救了！日本一個「都市傳說」指出，只要穿上GU或UNIQLO的的牛仔褲，貓咪就會不斷在腳邊磨蹭，相當黏人，引發一大票網友瘋狂試驗。

日本推特（Twitter）熱門話題指出，只要穿上GU品牌的牛仔褲，貓咪就會「瘋狂對你撒嬌」。話題一出，引發多名網友試驗，並紛紛留言分享結果「穿去公園，一群貓向我走來」、「我一穿上貓咪就來了」、「就算我已經把牛仔褲洗了很多遍，牠們還是很愛舔耶」。

另外，還有網友發現穿上了UNIQLO的牛仔褲也有同樣效果，「穿上UNIQLO的牛仔褲，你就可以變成一個行走貓抓板了」、「我家的貓會故意扯掉椅子上的褲子，然後又抓又蹭，甚至會舔，只有試穿過的全新牛仔褲已經被用舊了」。

有趣的是，甚至有網友拍影片測試，發現比起其他牌子的牛仔褲，自家貓咪真的對GU的牛仔褲更有興趣，不過是否有「瘋狂撒嬌」，還是不一定的。網路推測，可能是廠商在製作牛仔褲的材料、染料中含有號稱「貓大麻」、會讓貓咪興奮「木天蓼」，但此說法並未被證實。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。