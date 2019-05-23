數位轉型零售！全聯「PX Pay」上線　8大銀行首刷禮最高回饋50％

▲全聯正式推出行動支付品牌PX Pay，攜手8家銀行合作，預計年底前會員達320萬。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



消費中心／台北報導



邁向多元支付新紀元，全聯正式推出行動支付品牌PX Pay，攜手8家銀行合作，是首家推出自有支付的連鎖超市。消費者明（24）日起到全聯買東西，不必帶錢包與實體卡，下載App綁定信用卡贈100點，首刷禮回饋最高50％，未來有效提高結帳效率。



資策會統計數據顯示，零售通路最常被使用的付款工具前三名依序為信用卡、行動支付及現金；其中，使用行動支付比例已經超過4成，又以18遂至45歲的青壯年用戶普及率已達到6成以上，56歲至65歲用戶普及率為4成，顯示消費者對行動付款的接受度逐年提高。





▲PX Pay具備少零錢、省時間、環保與多回饋4大特色。



全聯董事長林敏雄表示，目前會員人數約927萬，舊版App下載量約90萬，PX Pay是邁向數位化的第一步，從研發到正式上線短短不到半年，具備少零錢、省時間、環保與多回饋4大特色，希望能夠解決高峰階段大排長龍的問題，目標預計年底前下載會員數量達320萬。



全聯行動支付品牌PX Pay，明（24）日起就能在Apple Store、Google Play下載App，等同於有虛擬福利卡，可累積點數、兌點折現及儲值，同時擁有點數轉贈、卡片轉移等功能，信用卡付款則綁定一銀、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐、國泰世華、聯邦8家銀行。

另外，8大銀行皆推出綁卡首刷優惠，首刷最低消費100元，即贈福利點數最高500點，使用PX Pay儲值現金滿千再贈50元。