獨／監院搞烏龍！翁啟惠已被撤銷彈劾卻仍遭公懲會記申誡

▲公懲會竟依照已經被監察院撤銷的處分，將翁啟惠記申誡。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

前中研院長翁啟惠涉及浩鼎案，獲得無罪確定後，4月初卻仍遭公務員懲戒委員會認定不實申報財產，記申誡處分。但當時移送案件給公懲會審理的監察院，早在3月底的訴願審議委員會中，改認定翁啟惠並無不實申報，因此主動撤銷彈劾翁啟惠的行政處分，但卻未通知公懲會，導致公懲會依照已經被撤銷的行政處分，做出申誡的懲戒決定。

本案因生技類股股王「浩鼎生技」公司，在2016年2月間的乳癌新藥解盲失敗，影響股價。檢調單位偵辦浩鼎高層是否涉嫌內線交易，赫然發現，前中研院長翁啟惠疑似透過女兒翁郁琇，賣出浩鼎股票。經過追查後，檢方認為翁啟惠先在2011年接受美國的舊識張念慈提議，以浩鼎1500張技術新股，作為交換中研院研究成果的對價；另外翁在2012年中研院長任內，以女兒當人頭收取張念慈行賄的3千張、市值9300萬元的浩鼎股票，並將中研院醣分子研究成果轉交給浩鼎。檢方因此依照2個《貪污治罪條例》「職務上收受賄賂罪」，起訴翁啟惠。

檢方起訴翁啟惠後，監察院進行調查，並在2017年9月間，以9票全數通過的方式彈劾翁啟惠，並移送公務人員懲戒委員會調查。當時監察院移送翁啟惠8個違規事實，但公懲會審理後，僅認定翁啟惠不實申報、未利益迴避等2違規事實，並在4月3日宣判，公懲會決議懲戒翁啟惠申誡。

但早在公懲會宣判前，監察院的「訴願審議委員會」在3月28日就召開會議，委員們依照翁啟惠無罪的判決，認定翁啟惠並無違規事實，並在當天決議撤銷彈劾翁啟惠的不利處分。監察院雖決議撤銷彈劾處分，但卻未及時通知公懲會，以致公懲會在6天後，就根據監察院的彈劾處分（當時已被撤銷）內容，對翁啟惠懲戒。另外監察院撤銷處分的公文，也在5月3日才送達到當事人手上，距離決議撤銷的時間，已經超過35天。

法界人士指出，公懲會懲戒的依據乃是監察院彈劾翁啟惠的行政處分，但該彈劾處分被監察院主動撤銷後，形同公懲會依照不存在的處分而對翁啟惠申誡，依照現行《公務員懲戒法》規定，翁啟惠可提出「再審議」，請求公懲會撤銷違法懲戒決定。

