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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

路口搶黃燈！行政不罰　檢察官：肇事仍有民刑事責任

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▲▼全台大停電,跳電,交通號誌失靈,交通影響,交通打結,塞車,紅綠燈失效。（圖／記者季相儒攝）

▲路口搶黃燈的行為雖然沒有行政罰，但檢察官提醒，仍可能有民刑事責任。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

「搶黃燈」在交通行政相關法規中，並無明確處罰的規範，故搶黃燈不會被行政處罰。但有檢察官PO文提醒，搶黃燈容易肇事，肇事後仍有民事賠償與刑事責任，建議用路人還是別搶黃燈，謹守「綠燈行，紅燈停」的基本原則。

台灣司法人權進步協會會員、苗栗地檢署檢察官劉哲嘉指出，介於綠燈與紅燈之間的「黃燈」，根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條第4款之規定：「圓形黃燈用以警告車輛駕駛人及行人，表示紅色燈號即將顯示，屆時將失去通行路權。」也即當黃燈顯示時，就是在警示駕駛人路權即將消失，則在這個路權行將消失的時點上，駕駛人究竟是要盡速通口？抑或是是停等下個綠燈亮起後再行通過？在交通規則上並無明文的規範，而是委由駕駛人依當下行車的狀況，以最安全的方式行進。所以「搶黃燈」的行為，交通規則既然委由駕駛人判斷當下的行進方式，自然不會有違規的問題，因此在行政罰上「搶黃燈」的行為確實是不予處罰。

但劉哲嘉表示，重點是一個在行政罰上無違規的行為，並不代表在民、刑事法律上一定會是無責任。所以駕駛人「搶黃燈」當下，雖然擁有一個行將消逝的路權，但根據《道路交通安全規則》第94條第3項規定：「汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施」，而所謂的「隨時注意車前狀況」，依實務上判決之見解，則是認為：「駕駛人就其注意力所及之情況下，對於車前已存在或可能存在事物應予注意，以便採取適當之反應措施而言。」所以駕駛人注意車前狀況，應建立在行車當時之時間、空間之一切狀況下進行綜合判斷。

劉哲嘉進一步，所以當駕駛人「搶黃燈」號誌通過路口時，仍負有「隨時注意車前狀況」之義務，而且在通過路口時，更因駕駛人明知路權行將消逝，比綠燈通行時更需要來得小心謹慎注意車前狀況，並且隨時做好應變煞停或閃避措施，方能避免應變不及而致碰撞。

最後劉哲嘉表示，駕駛人在交岔路口見黃燈號誌亮起時，不能一概的認為還擁有殘存的路權，不顧一切的奮力向前衝刺。因為此時在法律的評價上，等同要求駕駛人若決定通過路口，必須確保通過時不會發生危險，甚至一旦碰到了危險，還必須做好應變隨時煞停或閃避措施，來防止他人傷亡結果發生的義務；否則駕駛人就應該選擇於停止線前停止通過，以避免危險結果的發生。所以當駕駛人看到黃燈的警示，未減速反而決定通過，卻又無法防止他人傷亡的結果，即有可能被認定有「疏於注意車前狀況」的過失，而同時需負擔民、刑事責任。
 

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關鍵字：法律,人權,台灣司法人權進步協會,搶黃燈,肇事,檢察官,刑責,民事,行政罰

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