7-11賣古早味！南部限定「黑糖冬瓜珍珠」只在高雄、屏東喝得到

▲南部限定的「黑糖冬瓜珍珠」只在高雄、屏東喝得到。（圖／7-ELEVEN提供）

消費中心／台北報導



台灣人愛喝手搖飲料，一年就可以喝掉超過10億杯珍珠奶茶！7-ELEVEN這次又推出南部限定的新品「黑糖冬瓜珍珠」搶先在高雄、屏東門市試賣，嚴選台灣契作長冬瓜，加入黑糖蜜漬珍珠，古早味飄香且只賣特大杯規格，售價55元讓消費者大口豪飲。

小七先前就推出南部限定的「統一布丁純奶茶」整顆完整的布丁加入純奶茶中，還能依照個人喜好調整甜度，上市就大賣引起話題，即日起擴區至桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄、澎湖等共約630家門市販售；目前7-ELEVEN的茶飲線包含現翠茶與珍珠兩大系列，即日起在南部上市的「黑糖冬瓜珍珠」第一階段在高雄、屏東共687間門市試賣。

7-ELEVEN表示，珍珠飲品系列，品項數5種，包括珍珠純奶茶、珍珠四季春青茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾及黑糖冬瓜珍珠，特色是主打白珍珠及黑糖蜜漬珍珠，至今熱銷超過2,000萬杯，成為另類「小金珠」。慶祝新品上市，即日起至6月18日（二）黑糖珍珠系列任選第2杯7折。

▲7-ELEVEN「世界冰品博覽會冰品抽抽樂」任選兩件冰品可玩抽抽樂。

此外，7-ELEVEN年度最大冰品活動「世界冰品博覽會－冰品抽抽樂」正式開跑，超過百種冰品任選2件即可參加抽抽樂，今年折扣下殺最低1折起，堪稱歷年最殺優惠；目前冰品熱銷前3名分別為黑松沙士Plus一直跳冰棒、蜷尾家玫瑰生烏龍甜筒，以及百吉X佳興檸檬汁棒棒冰。