2高中生遭師強剃成「飛機跑道」！頭髮未達標挨罰…網友憤怒了

โกรธทุกคตั้งที่เห็นอะไรแบบนี้

เพราะมันคือรากเหง้าของความล้มเหลวทั้งหลายในประเทศ

ตราบไดที่คุณยังเห็นสิ่งนี้ คุณต้องนับไปอีกสิบปีจึงจะเห็นประเทศไทยก้าวสู่ความพัฒนา ถ้าอีกสิบปีข้างหน้ายังเห็นอีก ก็นับกันต่อไปอีกสิบปี pic.twitter.com/rwvLjqUVFi — Lahud In Black (@Lahud_In_Black) 2019年5月17日

▲2學生遭老師剃成「飛機跑道」。

實習記者陳妙津／綜合報導

台灣自2005年取消髮禁後，鮮少看到有師生為髮爭執，不過在泰國仍有髮禁規定。近日在當地網路瘋傳一張照片，畫面中的兩名男學生因髮型不合格，遭老師直接剃成「飛機跑道」，落寞的背影引起網友熱議，有人認為不該以這種方式傷害學生自尊，但也有人認為學生違紀才會這樣。

據《泰國頭條新聞》報導，近日正值泰國學生開學返校日，開學前許多人都會去髮廊將違規的頭髮長度和造型修剪，不過推特用戶@Lahud_In_Black在17日上傳一張照片，畫面中2名男學生因髮型不合格，被老師直接在頭上剃出一條長長「飛機跑道」。

▲網友對此意見分歧，引發熱烈討論。（圖／twitter／@Lahud_In_Black）



兩名男學生落寞並排而坐的身影，也讓該名網友氣得附文罵，「看到照片的人都該憤怒，這是國家失敗的根源，如果繼續有這種處罰，往後10年還會有這種景象。」

貼文一出至今已吸引8500多人按讚，7.4萬人轉推，有269名網友紛紛回覆，「就算髮型違規，處罰方式會不會太過了？」「我都55歲了，不敢相信還有這種處罰」、「與其處罰，不如扣分」。但也有網友認為，遵守髮禁是學生的職責，老師只是做了該做的事。