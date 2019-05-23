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火車撞上「幽靈」？　神秘男遭輾斃「身首異處」…頭顱遭壓扁

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男子遭火車撞飛身首異處。（圖／翻攝自ข่าวสด）

▲疑似男子遭火車撞飛身首異處。（圖／翻攝自ข่าวสด）

國際中心／綜合報導

泰國曼谷22日早上發生一起離奇的火車意外，一名穿著黃色襯衫的男子，突然出現在禁止進入的鐵軌區，結果被高速列車當場輾過，身首異處，除左腿被壓扁以外，還得移開火車尋找遭撞飛到3公尺外的頭顱。泰國警方表示，該名男子身上沒有任何證件，而且該火車鐵軌區域並沒有道路可以進入，目前屍體正由法醫進行解剖鑑定。

泰國媒體《khaosod》報導指出，這輛由烏汶府開往曼谷的高速列車，時速達140公里，結果就在經過廊曼區的曼谷機場航油公司（Bangkok Aviation Fuel）附近時，突然出現一名男子，列車迎面撞上後立刻靠邊停駛。警方抵達現場後，發現一名男子倒臥在一旁軌道，除了左腳遭壓扁以外，也在火車下方發現被輾過的頭顱。

▲▼男子遭火車撞飛身首異處。（圖／翻攝自Facebook／อีจัน）

▲▼警方在 3公尺外找到被壓扁的頭顱。（圖／翻攝自Facebook／อีจัน）

▲▼男子遭火車撞飛身首異處。（圖／翻攝自Facebook／อีจัน）

警方指出，該名男子年約30歲穿著黃色上衣、黑色褲子，背部有龍的刺青，身上僅有460泰銖，只能依外型推斷可能為外籍人士。詭異的是，這區是禁止進入的軌道區，一般人除非穿過航油公司，否則無法進入，附近監視器也沒有發現該男子蹤影，彷彿是憑空出現。目前屍體已交由法醫進行鑑定，並聯繫各大使館看是否有失蹤旅客，列車司機也會進行後續調查。

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關鍵字：泰國,火車意外,東南亞要聞

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