遠航無預警停飛！旅行業批：應建立彼此「履約責任保證」

▲遠東航空18日無預警取消5月底前8條航線，讓合作旅行社、旅客行程大亂。（圖／遠東航空提供）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

遠航風波未了，因遠東航空無預警取消班機，導致千位乘客滯留海外，雖然旅客已全數回國，但旅行社代墊的鉅額費用，還有旅客簽轉造成行程大亂和抱怨問題，今（23）台灣海峽兩岸旅行交流協會理事長姚大光代表站出來說明，強烈呼籲遠東航空、民航局要一同負起責任，甚至向交通部及行政院喊話，希望能建立航空公司和旅行業者之間的「履約保證」。

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▲旅行商業同業公會許禓哲和台灣海峽兩岸旅行發展協會姚大光。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

姚大光表示，航空公司和旅行社是唇齒相依的關係，遠航提出的補償措施對消費者來說毫無保護，消費者好不容易安排好的假期卻臨時被取消班機，所負擔的不該只是遠航提出的千元所能補償，而對旅行社來說是惡意滯留，也沒有消費團體為消費者講話，對旅客和旅行業者來說是非常不公的事情。

▲姚大光（中）呼籲交通部及行政院站出來，要求航空公司和旅行社間應比照國外內旅遊定型化契約，建立航空公司和旅行業者「履約保證保險」。

針對無預警的取消班機，姚大光呼籲交通部及行政院站出來，要求航空公司和旅行社間應比照國外內旅遊定型化契約，建立航空公司和旅行業者「履約保證保險」，若遇到航空公司臨時取消，3天前取消需多賠償30%，當天取消需賠償100%，這樣對客人和業者才有保障。

▲旅行商業同業公會許禓哲表示，民航局限制遠東航空MD機隊每月飛時上限1350小時，但卻讓遠航連續超時那麼多個月，顯見民航局失職、失能。

旅行商業同業公會董事長許禓哲表示，民航局限制遠東航空MD機隊每月飛時上限1350小時，但卻讓遠航連續超時那麼多個月，顯見民航局失職、失能。

姚大光表示，台灣的航空公司就那麼幾間，過去華航發生罷工，復興和瑞聯倒閉，又遇到遠航無預警停飛，現在長榮也準備罷工，若航空每家都出事，受害倒楣的都是旅行社和旅客。另外，像是MD老舊機型日本很多國家不讓飛行，但航空公司每個月都會呈報班表給民航局，但民航局有在看嗎？對旅行社來講，民航局有功能嗎？並呼籲遠航提出賠償方案。

▲遠航表示，合作旅行社如有提出相關完整之單據，會於第一時間協調及處理。（圖／記者湯興漢攝）

台北市旅行商業同業公會副理事長吳雁輝表示，航空停飛推說不可抗力因素，但旅行業者已經支付的飯店等費用誰處理？因遠航的國際航線都是業者包機，只能先請當地旅遊局協助，看有沒有航空公司可以接駁，這些費用都是業者先付款，這樣下來還比原本包機還貴，全都要業者自行先墊。以台灣出入境都高達一千萬人次，停飛對台灣整體形象傷害相當大，不只台灣人出不去，外國人也進不來，相關單位應該更重視旅行產業，以保障消費者和旅行業者的權益。

而遠東航空回應，自6月起航班一切正常，5月航班取消部份已與直接合作之旅行社協調航班取消後續相關處理辦法，非直接合作旅行社如有任何問題請與其上游旅行社洽詢。針對旅行業者表示多數都沒有收到款項，都是自墊，遠航表示，合作旅行社如有提出相關完整之單據，會於第一時間協調及處理。