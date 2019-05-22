老婆練車信心喊「我有駕照」！下一秒問左邊右邊…夫崩潰想賣車

▲網友在臉書發文，陪老婆練車，老婆信心滿滿，但下一秒卻問「煞車是右邊還左邊」。（示意圖／CFP視覺中國）

地方中心／綜合報導

考到駕照未必開車上路就沒問題！有網友在臉書發文，陪老婆到河堤練車，以後她就能自己開車接送小孩，於是先和老婆說明雨刷、方向燈的開關位置在哪，但老婆信心滿滿的說「我有駕照」。沒想到下一秒卻讓原PO差點昏倒，老婆竟然問「煞車是右邊還左邊」，讓他快崩潰了。

網友在臉書《爆怨公社》發文，應老婆要求陪她到河堤練車，因為她說梅雨季節到了，以後就能自己開車接送小孩。原PO先和老婆說雨刷及方向燈的開關位置，結果老婆竟回「這我知道啦！我有駕照好嗎！不要擔心，你只要跟我說如何調座椅跟後照鏡的開關就好。」

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而當老婆調整完座椅及後照鏡時卻問，「為什麼不能排擋？」原PO傻眼回「你要踩煞車才能排擋」，更扯的是，老婆繼續問，「所以煞車是右邊還左邊？」原PO瀕臨崩潰的喊「右邊是油門，左邊是煞車」。他還說，「為了全家人跟用路人的生命安全，這幾天趕快把車子賣掉好了。」

此文一曝光，網友紛紛留言說，「車號報給我，我看到先閃遠一點」、「請問你老婆都在哪理出沒，我會避開附近路段」、「以後你老婆要開車出門時，可以先PO網警告一下嗎」、「我只能安慰自己，我有很多顆氣囊不要害怕。」

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