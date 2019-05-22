「境外網軍抓不到」　綠議員質疑「IP跳板」 要警方多用力

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄市議會總質詢已經過3個星期，若干民進黨籍議員質詢強度過高引起部分挺韓網軍不滿，便進入議員的粉絲團進行不理性的留言，雖被留言的議員事後都有向警方報案，但最終仍只停留在「境外IP」後就沒下文，議員鄭孟洳、林智鴻質疑該發起的網友利用VPN代理伺服器等技術，跳板到境外再回頭攻擊臉書，希望警方能「繼續查辦」。

▲民進黨議員鄭孟洳質疑境外IP根本只是跳板。（圖／記者賴君欣攝）

▲林智鴻表示，目前跳板技術相當成熟，利用國外IP攻擊也有可能性。（圖／記者賴君欣攝）

民進黨團從高雄市議會總質詢起，便開始準備多個議題拷問市府團隊，但過程中有部分議員因質詢力度較大，引起韓粉不滿，進而到議員臉書粉絲團中留下不理性的言論，先是鄭孟洳在網路上遭人身攻擊，再來是簡煥宗在質詢後，遭人揚言「接小孩下課」，事後簡到鼓山分局報案，警方開始介入偵辦，其他還有高閔琳、林智鴻等人均受到相同對待。

不過，警方偵辦後，除了留言恐嚇林智鴻的嫌犯已在三重落網外，其餘皆為「境外IP」，綠營議員就此質疑，現今網路技術相當發達，有心人要利用VPN代理伺服器功能，從國外網域跳板為境外IP也不是不可能，希望警方能加強偵查的力道，早日將這些「藏鏡人」找出來。