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蜘蛛人吳永寧爬263米大樓摔死　花椒直播判賠13.5萬

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大陸中心／綜合報導

大陸極限運動玩家吳永寧日前在湖南長沙華遠國際中心墜樓，其母向法院控告花椒直播的營運商。對此，北京互聯網法院21日一審宣判，認定花椒直播未盡保障安全的義務，需承擔網路侵權的責任，判處人民幣3萬元（約新台幣14萬元）的罰款。

26歲的吳永寧是湖南寧鄉人，曾做過武打演員等工作，後來才走上極限運動這條路；由於時常挑戰高樓、地標，又不做防護措施，吳永寧又被封為「中國高空極限挑戰第一人」。

據了解，吳永寧的極限挑戰，讓他從無名小演員成為擁有百萬粉絲的極限運動員，甚至吸引許多廠商進行合作。吳永寧親友稱，「他之所以這麼努力賺錢」，是為了照顧罹患精神疾病的母親，而且「他還有一個論及婚嫁的女友」。

▼吳永寧墜樓案，法院判定花椒直播要賠償3萬元人民幣。（圖／翻攝微博，以下同）

▲極限玩家吳永寧墜樓身亡。（圖／翻攝微博）

▲極限玩家吳永寧墜樓身亡。（圖／翻攝微博）

據悉，吳永寧從湖南長沙華遠國際中心61樓墜落後，摔到高度差距14公尺的平台，並被玻璃清潔工發現。該名玻璃清潔工稱，吳永寧墜落後，沒有立刻死亡，而是「從角落一路爬到出口大門那，然後坐了一陣子才死去」。

吳永寧的女友提到，大樓只有開放到44樓，想要到達61樓的話，需要有特殊門禁卡、經過多道關卡才能到達，所以男友很有可能「徒手爬了20層樓」，才導致最後無力、墜樓。

對於墜樓一事，吳永寧的母親何某認為，花椒直播缺乏審查與監管的程序，因此向法院提告；法院認定，雖然花椒直播無法控制吳永寧的危險活動，而「吳永寧本人為墜亡主因」，但因為花椒直播從吳永寧發布的影片中獲取相當利潤，應該承擔安全保障義務，卻未履行，需承擔網路侵權責任，因此判決賠償人民幣3萬元。

▲極限運動玩家吳永寧墜樓亡。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：吳永寧,吳永寧墜樓,極限運動,極限挑戰第一人,湖南長沙華遠國際中心

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