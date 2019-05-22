男童插隊先敷藥　爆氣男狠踩他傷腳：是我先來的！

▲ 白衣男直接在大家面前狠踩男童受傷的腳。（圖／翻攝自北京時間視頻）

大陸中心／綜合報導

廣東省上週發生一起插隊衝突，一名白衣男子在跌打醫館等候治療期間，因為不滿醫館先幫晚到的男童治療，竟然狠踩男童受傷的腳，更作勢要補一腳後大罵，「是我先來的，憑甚麼給小孩先敷藥」，隨後亂摔店內物品，逕自逃走，目前警方已進行調查。

根據《中國小康網》報導，這件事發生在5月13日，從監視器畫面中可以看到，當時在廣東汕尾市海豐縣的一家跌打醫館中，男童才剛坐上座位，白衣男突然起身朝他的方向走去，隨後大力地踩在男童受傷的腳上，嚇壞一旁的家長和正在備藥的老闆娘，男童也因受驚嚇而呆坐在位子上。

▼ 晚到男童當時直接坐上位置。



▼ 一旁等待的白衣男突然起身，並在醫館老闆娘和家長面前，直接踩在男童受傷的腳上。

更跨張的是，當時男童準備逃離時，男子抬腿作勢要踢他，之後更與老闆娘起口角，沒想到他越說越激動，又直接踩壞地板上的塑膠板凳、亂摔店內物品。當時店主問他爆氣的原因，他稱「是我先來的，憑什麼給小孩先敷藥」，隨後逃離現場。

爆料人表示，當晚他帶妻子一起到醫館換藥時，老闆娘跟他說了這件事，據悉當時輪到男子貼藥，但男童家長突然表示，家裡有人過來，能不能先貼藥，老闆娘詢問男子意願後見對方沒有回應，便以為是默認，隨後就拿藥草準備貼藥，沒想到就發生意外。

▼ 許多人上前安撫男子情緒。

▼ 男子怒氣未消，仍在店裡大吵大鬧，亂摔店內物品。



據悉，白衣男在事發後15日回到醫館賠禮道歉，但海豐縣城東派出所警方已經介入調查。這件事曝光後，許多人撻伐男子的暴力行為，「用暴力解決事情是最壞的辦法」、「如果男童的傷勢因為這一腳又更嚴重了怎麼辦」、「超沒品」，但也有人認為，「男子要是等了15分鐘或者半小時都沒治療，小孩剛來就給治療，要是你你會生氣嗎？」。