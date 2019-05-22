華聞快遞／降低企業成本！北京年內減稅降費規模將達1692億人民幣

▲北京在今年1-4月已實現屬地減稅490億元人民幣。（圖／CFP）

《北京》降低企業成本！北京年內減稅降費規模將達1692億人民幣

北京市財政局指出，北京通過降低增值稅稅率、個人所得稅改革、實施小微企業普惠性稅收減免等減稅政策，今年1至4月已實現屬地減稅490億元（人民幣，下同），其中涉及地方級209億元；此外，經初步測算，2019年北京減稅降費規模將達到1692億元，進一步降低企業成本，助力企業發展。（中新社）

《四川》今年為企業降低用能、物流成本200億元以上

四川今年在企業期盼的「降成本」面，將通過加強輸配電價成本監管、開展高速公路差異化收費試點等多項措施，實現全年為企業降低用能、物流等成本200億元以上。（中新社）

《青海》大手筆佈局藏區基礎設施建設 建構便捷生活

青海省近年來在藏區大手筆佈局基礎設施建設，構建便捷生活圈，為區域發展添活力、增後勁。據悉，位於青海省海南藏族自治州貴德縣的拉西瓦灌溉工程幹渠22日正式開閘放水，該工程幹渠總長52.3公里，將從黃河上游拉西瓦水電站水庫取水，潤澤黃河谷地20.02萬畝土地。（中新社）

《廣東》一季社會消費品零售總額超1萬億元 居大陸全國第一

廣東的消費一直位居於大陸全國前列。廣東省商務廳黨組成員、巡視員羅練錦20日也表示，廣東省在2019年第一季實現社會消費品零售總額10178億元，居全國第一，消費已經成為拉動經濟增長的「壓艙石」。（中新社）

▲廣東廣州市。（圖／CFP）

《海南》為企業退市提供便利！海南e登記上線簡易註銷業務

海南商事主體登記平台（海南e登記）近日正式上線簡易註銷業務，為企業退出市場提供更加便利化的服務。據悉，海南e登記上線簡易註銷業務後，符合條件的商事主體通過海南e登記提交簡易註銷登記申請，不再需要到登記窗口提交紙質申請材料，全程網上辦理。（中新社）

《贵州》「2019數博會」貴陽將開啟5G＋4K融媒體大型直播

貴陽廣播電視台與中國聯通貴陽市分公司、聯通（貴州）產業互聯網研究院22日簽署戰略合作協議，開啟三方長期戰略合作關係，5G技術將為媒體融合發展注入新動能。據了解，簽約儀式後，貴陽廣播電視台攜手貴州聯通，將在「2019數博會」期間開啟5G＋4K融媒體大型直播。（中新社）

《北京》聚焦全球前沿科技 中關村將舉辦國際創新大賽

以「聚焦前沿科技，助力高質量發展「為主題的2019年中關村國際前沿科技創新大賽即將開賽。屆時將吸引來自荷蘭、以色列、香港等國家和地區的創新機構和知名高校參加。（中新社）

《廣東》新增60多個機位！深圳機場開工建設衛星廳配套站坪

深圳機場衛星廳配套站坪工程22日開工；根據規劃，衛星廳站坪設計遠、近機位共63個，預計將於2021年與衛星廳主體同時投入使用。作為粵港澳大灣區重要的綜合交通樞紐和深圳特區外門戶，深圳機場集團當前正聚焦「客、貨、城」發展戰略，全面推進衛星廳、三跑道等新一期擴建工程建設，為打造高質量、高水平國際航空樞紐提供支撐。（中新社）

▲深圳機場衛星廳配套站坪工程22日開工。（圖／中新社）