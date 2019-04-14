影／已經餓5天了...她赤裸躺地「身上佈滿乾血痕」！被詭囚在北市民宅

突發中心／台北報導

北市光復南路一處公寓12日發生一起詭異案件，一名獨居的趙姓女子失聯2天，被員警發現時竟全身赤裸倒臥在地上，身上還有乾掉的血跡，所幸還有意識，只是開口第一句話就是「已經餓5天了」。警方表示，趙女事後雖表示身上傷痕是跌倒所致，但從家中擺設、友人供詞，本案疑點重重。

警方表示，接獲趙女友人報案，指稱趙姓女子（53歲）已經失聯2天，擔心她的安危，請求破門查看；果真，當員警從陽台攀爬進屋內，發現趙女全身赤裸倒在地上，不僅身上有乾掉的血痕、擦傷，就連旁邊的牆壁、地板也都有血跡，看起來相當詭異。

▲住處外觀，就在熱鬧、人潮眾多的東區小巷中。（圖／記者趙永博攝）



原以為趙女已沒了氣息，下一秒她虛弱抬頭，並用盡全身力氣說，「我已經餓了5天了。」救護人員趕緊把人移上擔架，送往國泰醫院救治。

據了解，趙女的孩子都在國外，一個人獨居在台灣。只是令人想不透的是，住處就在熱鬧的東區小巷中，附近也有許多餐廳，下樓尋找食物應該很簡單；另外室內家具都以塑膠膜封起，且門鎖還換上新的，整間房子除了牆壁及地板的血漬，就好像無人住在這一樣，趙女疑似被人囚禁。

▲趙女被發現時癱軟無力，相當虛弱。（圖／東森新聞）



警方指出，由於現場初步調查並未發現異狀，雖友人指稱失聯2天與趙女所述餓了5天說法有出入，但事後趙女表示自己是不小心跌倒、全案不需要員警介入調查，因此後續人員未再深入釐清。

究竟趙女為何會在家中赤裸倒地、又為何會餓了好幾天，身上、家中環境又為何有血漬，還有到底是誰囚禁了她，種種疑問，仍然是一片謎。

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