300萬買賓士車...還沒開出店家就漏油！碩士妹爆氣爬車頂討公道

大陸中心／綜合報導

「我就是太講道理才被你們欺負！」陜西西安一名女碩士日前花了66萬人民幣（約303萬台幣），買了輛全新紅色賓士CLS房車，豈料新車還沒開出經銷商大門，引擎居然就發生漏油的情況，賓士4S店家還硬凹「只能提供免費發動機」，讓女子超火大，直接崩潰坐在賓士CLS引擎蓋上哭著討公道。

據《新浪新聞》報導，這名高學歷女子強調自己是受過文化教育的人，這起惡劣事件讓她覺得「幾十年的教育受到奇恥大辱」，不滿怒吼「66萬買個車，1公里沒開到，發動機漏油，讓我換發動機。」

▼女子爆氣爬車頂。（圖／翻攝自秒拍）

女子稱，紅色賓士連經銷商外的空氣都還沒聞過，卻發生了發動機漏油的情況，就算向店家反應，還是得到了「三包」（在有效期限內同一故障問題修理超過5次才可換車）的強迫性說法，心中大為光火，「給我的回答就是三包，大哥，我還沒開出門欸！」

從公開畫面可以看到，女子情緒相當激動，怒噴經銷商根本沒有想要換車的誠意，經過這麼長的時間，卻只給出這樣令人心寒的答案，「我給你們講道理，你們說『給我3天時間』，我連續給了你5個3天『15天』，最後給我的方案是換我的發動機，15天你就是給我這個方案，你覺得我接受得了嗎？」

女子在鏡頭前痛哭失聲，這輛車是送自己的30歲生日禮物，沒想到卻遇到這樣離譜的事，「我今年過30歲，我們家人說『給你點錢買個好車』，我有個桑塔納（福斯，Volkswagen）開了5年；這是我第二輛車，大家都不願意有這個情況，你們不能這個樣子的。」

▲眾人圍觀 。（圖／翻攝自秒拍）

對於選擇這樣大哭大鬧的方式，女子表示無奈，「如果這事兒有得談我就不會做出這麼不要臉的事，我今天在這很丟人的你知道嗎？現在是網路社會，人家發到網上，我怎麼過？我今天這個臉我也不要了，我今天來之前我就做好心理準備，我就求一個說法。」

對此，店家則聲明早已在第一時間與車輛出廠商進行回報，該問題在4月9日就與客戶商討出共識，達成和解的「方案」；至於方案的具體內容，店家低調回應，「不方便告知」。

網友看完後紛紛表示同情，對女子的同情聲浪鋪天蓋地，「店家根本就是耍流氓！」、「支持這位女士，車都沒有開出4SD店門就漏油。按照常理得給換一輛新車才對。估計最後4S店便宜個5萬元把這個車賣出去了」另外也有媒體曝光，這家店欺負消費者已非頭一次發生，根據網友說法，只能說「油漏了，別把良心也漏了才好」。

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