花甲「妮妮」邱宇婕登陸　「半年沒演出機會」仍堅持逐夢

記者曾俊豪／北京報導

曾在《花甲男孩轉大人》當中飾演妮妮，也在吳克群的電影《為你寫詩》裡擔綱演出，同時還是話劇《酒神的女信徒》的主演，今年27歲的邱宇婕擁有豐富的演出經驗。然而，登陸一年半的時間，她丟履歷、奔波試鏡超過百次，獲得的演出機會卻用「十隻手指頭」數得出來，西進的勇敢決定，遭遇不小挑戰。

就像好萊塢電影《La La Land》裡的女主角一樣，家住苗栗的邱宇婕從學生時代便對表演展現濃厚興趣，會選擇離開台灣則是因為一次偶然的機會。有一年，她參加周杰倫音樂劇的全球徵選，進入到在北京舉行的複試，由於當時強敵環伺，邱宇婕最終沒有拿到角色，這次的經驗卻已經在心裡種下西進挑戰的種子。

▲邱宇婕在《花甲男孩轉大人》飾演妮妮 。圖／ETtoday資料照）

2017年7月，夢想的種子萌芽了，邱宇婕帶著積蓄來到北京，搬進東四環和東五環之間的一個老社區，屋子雖然老舊，但有著絕佳的景觀。客廳的窗外可以看到低矮平房，也能眺望高樓，採訪當天，邱宇婕用「百萬美景」形容這個她最喜歡的角落。

她表示，「有時候心情不好，可以看底下的人，來來往往，車水馬龍， 讓人覺得這座城市還是挺有生機、挺有希望，可以過渡一下心情不好的時候。」記者追問，「心情不好的時候多嗎？」邱宇婕則苦笑地回答「滿多的」。

回想起自己當初的決定，邱宇婕說，「待在北京要很勇敢踏出這一步，不管是人還是工作等各方面，都不是想像的那樣，因此會需要很多時間，一個人去消化這些情緒。」

她以自己為例，到北京發展一年半的時間，寄出的履歷加上奔波試鏡已經超過百次，但獲得的演出機會卻用「十隻手指頭」數得出來——她甚至曾經在家待業超過半年，才等到下一次工作機會出現。

▲邱宇婕望著窗外的「百萬美景」沈澱心情。（圖／記者曾俊豪攝）

為什麼會在大陸發展受挫？大環境的因素是大陸娛樂文化產業景氣衰退，更重要的原因是「台灣」演員。邱宇婕指出，自己在大陸最常遇到的問題是「認知度」和「口音」；首先，大陸片商或廣告商習慣用有知名度的台灣藝人，加上她沒有突出的代表作，對大陸市場而言也是「新人」，會讓片商和廠商不知如何定位角色。

其次則是「口音」，除非是很有名氣的演員，否則片商一般不願多花錢找人配音，也因此，西進的台灣演員礙於說話腔調，通常只能飾演「台灣人」，角色受限的情況下便導致演出機會減少。

邱宇婕提到，她為了要和大陸演員競爭，花很多時間，努力將自己的「台灣腔」練成「普通話」，除了透過和身邊大陸友人交流的機會練習，平時看連續劇，也是邊看邊動嘴巴，模仿戲中角色詮釋台詞，希望扭轉「台灣腔」的劣勢。

▲邱宇婕邊看大陸連續劇邊練習「普通話」。（圖／記者曾俊豪攝）

至於有沒有想過放棄？邱宇婕則絲毫不避諱，「這樣的念頭，有時候一天出來很多次」。她解釋，「儘管清楚自己優勢在哪裡，缺點在哪裡，但當到某一時刻，便會發現怎麼做都沒有人會找你演戲，沒有人知道你，當到達那個時刻，真的會覺得好絕望。」

她說，「我會告訴自己，既然都來到這裡，這樣回去太不甘心，可以再往前走走，如果真的走到哪一天已經身無分文、沒有信心，再看看接下來怎麼辦。」

邱宇婕認為，「成為演員的生活在哪裡都是一樣，既然要到北京當演員，也會在北京體會到在台北或在台灣會體會到的事情」。因此建議想登陸發展的台灣演員，「先學會過一個屬於演員的生活，之後再看要在哪裡過，要在台灣，可以，要在北京，當然也可以。」

▲演員邱宇婕。（圖／記者曾俊豪攝）