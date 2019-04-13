弄亂屋被房東約談！租客抓狂咬臂啃耳還潑酸　怒嗆「我要跟你同歸於盡」

▲賴男借用房間居住卻將它用亂，事後遭房東陳男約談，卻失控啃咬對方。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

地方中心／高雄報導

賴姓男子向陳姓男子借房間居住，然而他卻將房間弄得相當雜亂，陳男見狀決定到他房內與他商談。不料雙方卻一言不合爆發衝突，賴男竟抓狂似的從背後環抱陳男，還啃咬對方右耳及左手臂，甚至還拿「通樂」及鹽酸朝陳男臉部噴灑，過程中還嗆聲「我要跟你同歸於盡」。警方獲報後，趕抵現場將賴男逮捕，高雄地院依傷害罪將他判處10月有期徒刑，又犯強制罪判3月有期徒刑。

判決書指出，賴男與陳男借用房間居住，但因為他將房間弄得相當雜亂，讓陳男難以忍受，便決定於2018年12月30日晚間相約商談。陳男進入賴男房內後，見賴男將房門鍊扣住上鎖，當下沒有多想，便展開談判。

然而，雙方商談後卻一言不合爆發激烈衝突，而賴男先是將陳男推去撞電視櫃，又從後方環抱對方，隨後竟抓狂似的啃咬陳男右耳及左手臂。陳男對於賴男突如其來的舉動無法招架倒地不起，賴男見狀竟還拿鹽酸朝他噴灑，甚至嗆聲「我要跟你同歸於盡」，導致陳男臉部有1%1度的化學性灼傷、全身多處挫擦傷、腰椎第一節壓迫性骨折、右耳撕裂傷併部分耳缺損等。

由於2人爭吵聲驚動鄰居報警處理，警方趕抵現場後，賴男不願開門，還挪動家具堵住門口，雙方僵持了10餘分鐘，警方最後取得鑰匙，才將房門打開，當場將賴男逮捕。

法院審理時，審酌賴男犯後坦承不諱，且有意與對方和解但遭拒，但因對自己的行為與情緒的自我約束能力欠佳，才犯下罪刑，因此依犯傷害罪判處有期徒刑10個月，又犯強制罪判處有期徒刑3個月，可易科罰金。全案可上訴。

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