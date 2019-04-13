深情守護失智愛妻　不老騎士台東─高雄百公里溫馨接送

▲老翁騎機車奔波百公里來接送妻子。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣大武分局大武派出所員警黃惠玲、林欣儀日前執行巡邏勤務，巡簽大武7-11超商時，發現一名年邁老婦人坐在超商內喃喃自語吃著麵包，經員警查證身分後，發現疑似迷途走失的婦人，經聯繫家屬後，終於等到1位老翁騎著機車前來，他表示，從高雄騎到台東，要把太太載回家，老翁為愛奔波百里，不老騎士深情令人動容。

警方詢問婦人身分時，老婦人均答非所問，也無法表明自己的身分。婦人向警方表示，吃完麵包後自己會走路回家。警方在與婦人談話中，發現該名老婦人疑似迷途走失。經員警以M-POLICE人臉辨識系統查詢身分後，得知該婦人居住在高雄市大寮區。

員警便向陳姓婦人表示，請其先至派出所休息，待警方聯繫家屬前來將其接回。但婦人卻百般推辭，不願意乘坐巡邏車。員警靈機一動告訴該婦人，警方陪同陳婦一起走路回家，該老婦人才聽從警方的建議走到派出所休息。

經警方透過高雄市大寮區當地派出所協助聯繫上該民丈夫後，黃男表示會馬上前往大武接回妻子。黃民到達大武派出所時，員警見黃民竟然騎乘機車，趕赴百公里之遙的大武派出所，員警驚呼真的是為愛走天涯！黃民向警方表示，妻子精神狀況不佳，但婦人卻遲遲不肯就醫。黃民對警方熱心為民服務，協助該妻順利返家表示非常感激！

大武分局呼籲，當家中有失智老人、身心障礙患者或精神病患，除了長期照護精神與體力的負擔外，家屬也時常擔心害怕家人一旦出門，而忘了回家的路。當你發現家人有走失之虞時，可至「失蹤老人協尋中心」的網頁（http://www.missingoldman.org.tw/）申請「預防走失手鍊-愛的手鍊」。若是家中長輩很抗拒配帶手環或項鍊，也可以考慮把聯絡方式與住址繡在其衣服上。多一分預防即是為減一分防止走失事件的發生，更進一步主動、積極的照顧有走失之虞的家人。

▲老翁騎機車奔波百里來接送妻子。（圖／記者楊均典翻攝）