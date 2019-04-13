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司法大咖齊聚任海巡署廉政講座　陳國恩上任力推預防貪瀆

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▲▼海巡署長陳國恩上任後推行廉政講座，邀請司法大咖擔任講師。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲海巡署長陳國恩上任後推行廉政講座，邀請司法大咖擔任講師。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

海巡署長今年2月由曾任警政署長的陳國恩接任，為了加強署內預防貪瀆，近期在全國舉辦「108年廉政法規暨利益衝突迴避法」巡迴宣導，除了本島5場外，金門、澎湖及馬祖也各有場次，期盼同單位同仁藉由參與講習，瞭解新修正廉政法令，避免誤觸法令而影響自身權益及機關廉潔形象。

海巡署署長陳國恩於署本部宣講場次致詞時表示，個人到任後瞭解政風室在預防貪瀆及查處檢舉上所做的努力，積極協助機關推動業務，對於檢舉案件本著勿枉勿縱的原則，對於不實檢舉也要給予澄清，以維護機關風紀。

海洋委員會政風處處長兼海巡署政風室主任陳德芳表示，特別有感政風工作在貪瀆事先預防上，其重要性不亞於檢察官司法正義之伸張，因此本次巡迴宣導，親邀澎湖、金門、福建連江及各地的地方檢察署長、主任擔任講座，可說是海巡署成立以來，最強法紀宣導講師陣容。希藉由本次講習提升同仁法紀觀念，並加強檢察機關與海巡機關間之互動。

海巡署表示，公職人員利益衝突迴避法修正已於107年12月13日正式施行。為因應新修正規定，海巡署除於採購招標文件中請投標廠商注意外，並印製宣導摺頁供同仁參閱及擴大本次講習參訓同仁，以瞭解利衝法及相關執行方式。

依據「公職人員利益衝突迴避法」規定，經發現有違反者，將由法務部或監察院依據不同違法行為之態樣，處以新臺幣二萬元以上至六百萬元以下不等罰鍰，另有按次處罰之規定；補助或交易行為則依不同交易金額計算罰鍰金額，此外海巡署設有廉政檢舉：台北市萬芳郵局111-43號信箱及電話 (02)22399241，受理檢舉貪瀆不法，並對檢舉人採取保密措施。

▲▼海巡署長陳國恩上任後推行廉政講座，邀請司法大咖擔任講師。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：海巡署,廉政,陳國恩

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