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遠傳獨家開賣HUAWEI P30　月租費1,399元、手機0元帶回家

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲華為P30系列頂配破3萬　4/20排隊預購加碼送好禮。（圖／記者姚惠茹攝）

▲遠傳將獨家開賣HUAWEI P30。（圖／記者姚惠茹攝）

記者邱倢芯／綜合報導

榮獲權威評測機構DxOMark 112高分的HUAWEI P30系列手機正式登台，而遠傳電信也將獨家開賣HUAWEI P30手機；且為了歡慶獨家上市該款手機，遠傳推出震撼優惠，原價20,900元只要990元就可以輕鬆入手，搭配遠傳1,399專案享前三個月999月租優惠，還有上網吃到飽+不分網內外免費打(網外最高1,200分鐘/月)。白金會員除獨享P30零元帶回家優惠外，另加碼送原廠快充組。

除了遠傳獨家上市的HUAWEI P30，遠傳同時針對P30 Pro推出優惠方案，搭配1,399資費手機只要15,990元，白金會員續約再折3,000元；且現在來遠傳預購HUAWEI P30系列手機，還能搶得原廠好禮。

於4月17日前至遠傳全台實體與網路門市，指定時間完成預購程序即可獲得預購禮：HUAWEI主動降噪耳機第三代乙個，及加碼禮：方國強專屬設計背蓋乙個。

HUAWEI P30採用前後雙曲面玻璃，搭載徠卡三鏡頭，包括4,000萬畫素超感光主鏡頭、1,600萬畫素超廣角鏡頭、800萬畫素3X長焦鏡頭，全新RYYB感光元件、鏡頭模組、圖像信號處理器、定制圖形演算法和AI人工智慧協作，完美實現專業級影像功能，共推出天空之境、亮黑色兩款顏色。

HUAWEI P30 Pro搭載超感光徠卡四鏡頭，首度配置超感光鏡頭、超廣角鏡頭、潛望式長焦鏡頭與華為TOF鏡頭組，擁有專業級感光與變焦能力，輕鬆實現低光源及10倍無損變焦拍攝，讓手機攝影達到前所未有的全新高度，共推出天空之境、亮黑色二款顏色。

▼遠傳HUAWEI P30 & HUAWEI P30 Pro資費表。（圖／遠傳電信提供）

▲▼遠傳HUAWEI P30 & HUAWEI P30 Pro資費表。（圖／遠傳電信提供）

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關鍵字：遠傳,HUAWEI P30

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