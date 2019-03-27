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Galaxy A30 4/1遠傳獨家開賣　月付999元、手機0元帶回家

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▲▼遠傳宣布，Samsung超廣角智慧機Galaxy A30將於4/1起獨家開賣。（圖／遠傳電信提供）

▲遠傳宣布，Samsung超廣角智慧機Galaxy A30將於4/1起獨家開賣。（圖／遠傳電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

遠傳宣布，Samsung超廣角智慧機Galaxy A30將於4/1起獨家開賣，該款手機單機售價為8,990元，若是搭配上遠傳的4.5G超極速方案，選擇月付999元以上資費，手機就可0元帶回家。

此外，不論搭配指定資費或購買單機，首月再加碼送指定配件購物金888元，百款指定配件自由選，不管是背蓋皮套、藍芽耳機等多款指定配件，都可以用購物金現買現享折扣，配件輕鬆自由配。

Galaxy A30擁有6.4吋超大全螢幕、並首次搭載旗艦規格的123度超廣角鏡頭、4,000mAh大電量等輕奢功能配備，直擊愛拍族的心。此款手機具備屏佔比高達91% 以上的6.4吋FHD+ Super AMOLED大螢幕，更具備臉部解鎖與後置指紋解鎖功能，搭載4,000mAh大電量、支援閃電快充功能，是星粉暢玩遊戲、盡興追劇的最佳良伴。

相機表現上，擁有雙主鏡頭的Galaxy A30搭載高階相機技術，並支援前後 1,600 萬畫素鏡頭，且後置鏡頭具備123度超廣角的功能，絕對是春遊拍照的神隊友。

遠傳電信也宣布，自3/30起全台遠傳門市將提供Galaxy A30實機展示體驗，歡迎星粉親臨遠傳門市體驗新機。敬請星粉把握難得的機會，立即來申辦遠傳獨家開賣的Galaxy A30，讓您的超廣角自由生活即刻展開，用最超值的價格，搭配極順網速的暢快體驗。

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關鍵字：Galaxy A30,遠傳

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