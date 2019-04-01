遠傳Galaxy S10優惠限時加碼　月租999以上手機9,990元帶走

▲針對Samsung Galaxy S10，遠傳電信在提出優惠方案。（圖／遠傳提供）

記者邱倢芯／綜合報導

三星Galaxy S10系列手機夯到爆，針對「星粉」遠傳再加碼限時優惠；只要到遠傳門市購買最新Samsung Galaxy S10系列，除了登錄就送市價4,990元的原廠Galaxy Buds真無線藍牙耳機外，現在申辦最熱門的1399資費，限時加碼再享月租優惠。

遠傳電信指出，前3個月只要月付999，就能立即享上網吃到飽、網內互打免費、網外每月最高享1,200分鐘的免費通話，還能以最低9,990元專案價輕鬆入手三星旗艦機S10；白金會員更享有續約最高再折7,000元的回饋。現在來遠傳入手三星旗艦S10系列，立即享受配件、月租、上網、通話與手機等多重優惠。

而除了S10系列手機優惠外，遠傳也針對999元以上資費，除了有上網吃到飽、網內互打免費的「雙飽」優惠外，即日起，再限時加碼送「網外免費打」(最高1,200分鐘)，合約期間月月回饋，最高連續送36個月，每月最多近8,000元通話加碼，讓用戶打電話不用再分網內網外，真正免費安心打。

▼遠傳Samsung Galaxy S10優惠方案。（圖／遠傳提供）