志工夫婦被控刻意賣海砂屋　他們感人故事曾被拍成電視劇

▲海砂屋到處斑駁龜裂，露出底下的鋼筋水泥。 （示意圖／資料照）



突發中心／新北報導

慈濟大愛劇場「我的尪我的某」描寫潘東明、李花盆夫妻共度人生難關，他們本人前年以3800萬賣給一名林姓女子新北市樹林區的透天厝，不料林女事後發現是海砂屋，認為夫妻倆是刻意隱藏海砂屋訊息，氣得提告對方詐欺，新北地院認為沒有證據證明2人明知是海砂屋又刻意隱瞞，判夫妻無罪，全案仍可上訴。

潘東明、李花盆夫婦的故事不僅被拍成電視劇，從2010年在慈濟播放，他們夫妻也是慈濟的志工；但林女指控前年1月，透過仲介買了夫妻新北樹林的房子，原本夫妻開價4300萬，後來主動降價成3800萬，她買到還以為賺到，不料在裝修時卻發現牆壁、柱子的混凝土剝落，間過檢測發現氯離子已經超過標準，鄰居又告知附近都是海砂屋，她氣得提告夫妻倆詐欺罪。

房屋登記人李花盆供稱，在1986年買了該棟新成的透天厝，期間房子有整修過，但沒有發現特殊狀況，也不知道自己住的是海砂屋，要賣房時仲介也詢問她「買家要驗是不是海砂屋可以嗎？」自己也同意檢測，否認是蓄意隱瞞海砂屋事實銷售。而仲介則表示，由於賣家有同意檢驗是否為海砂屋，有曾詢問過買家是否要花錢檢驗，但買家自己拒絕。

法官審理後認為，買家林女經過風險評估後，才會在沒有作海砂屋檢驗下購買透天厝，且無法證明交屋前該夫婦曾花錢請人做含氯離子檢測，夫婦是刻意隱瞞海砂屋而出售更無法證實，因此判潘姓夫婦無罪；而林女對此案也提出民事訴訟，要求因海砂屋減少價金，此案仍在審理當中。