11歲女孩狠花630萬打賞直播主　刷爆媽媽信用卡！

▲直播主採取圍攻的方式，不斷以感情來要脅小女孩給他們打賞。(圖／翻攝自網路)

大陸中心／綜合報導

近日，廣東深圳一名11歲小女孩歲被網路上的男性直播給迷住了。為了打賞直播主，刷爆母親信用卡，金額過140萬元人民幣(約630萬新台幣)。

代表受害人的律師表示，幾名直播主跟女孩以「哥哥」、「妹妹」相稱，看到女孩打賞其中一人，其他直播主就會「吃醋」，甚至以「自殘」要脅對方刷禮物。平台負責人表示，只能退回3萬。律師表示將透過法律途徑追回款項。

這名11歲小女孩是從2018年11月左右開始關注一個直播平台，在平台上需要透過購買紅豆，然後打賞給直播主。當時這名小女孩只給一名叫「達芬奇」的直播主打賞。

剛開始時，小女孩還覺得很有趣，但隨著打賞的金額越來越大，其他直播主也開始盯上她。 有些直播主主動聯繫這名小女孩，聲稱和「達芬奇」是好朋友，希望小女孩關注一下。大

家還不知道小女孩的年齡，只是把她捧為「金主」。可是當發現這個「金主」只有11歲的時候，他們即採取圍攻的方式，不斷以感情來要脅小女孩給他們打賞。例台「小妹妹，你只給他們打賞，不給我打賞。怎麼這麼偏心呢？」、「妹妹，哥哥真的很在乎你這個妹妹，要保護你，疼你，寵你。」、「你來了看我一眼我就很開心，至少你心裡有我。」 甚至還有直播主揚言自殘，以此要脅小女孩打賞。

小女孩也真的很配合，每次打賞都要花3000元左右，一天會打賞多次。而這些錢都是用她母親的信用卡支付。這些直播主為了不讓孩子的母親發現，還特意教小女孩一些應付媽媽的話術。更有甚者，還盜用了小女孩的一個微信帳號，然後將上面的對話全部刪掉，煙滅引誘小孩子給他們打賞的證據。

最終，小女孩的母親還是發現了女兒的行為，追問之下，小女孩將打賞直播主的事和盤托出。她道：「他一直叫我去直播間，如果我離開他，再不給他打賞的話，他就會罵我。一些粉絲也都叫我去刷禮物。」一名直播主給小女孩發的訊息上寫著：「記得你曾經有個很愛你的哥哥，能把心給你的哥哥。」

不過，當律師跟平台的負責人員溝通時，他們的態度卻變得很快，口氣十分強硬，並且拒絕退還打賞的錢， 只 願退回帳戶內剩餘的3萬元。對此，律師表示，只能透過法律途徑解決此事，目前正在蒐集證據。影片請看這裡