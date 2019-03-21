失落的延禧宮 未完成主建築「靈沼軒」 原貌曝光！

▲「靈沼軒」四周被水道圍繞，因此又被稱為「水殿」。(圖／翻攝自新京報)

大陸中心／綜合報導

受大陸宮鬥劇《延禧攻略》影響，北京故宮西六宮之一的延禧宮最近爆紅紅成為遊客打卡熱點。「北京故宮文物保護基金會」本月2日獲香港信和集團「黃廷方慈善基金會」1億元人民幣(約4.6億元新台幣)捐款， 將用作延禧宮修繕等用途，包並修繕故宮裡唯一的一棟爛尾樓：「靈沼軒」。

這筆捐款一半將用作延禧宮主建築「靈沼軒」的修繕與保護，是重點項目。因為相關影視作品熱播而爆紅的延禧宮，在道光二十五年(1845年)曾發生大火，災後僅剩下宮門。因此，宣統元年(1909年)時曾修築一座3層樓的西洋式主建築「水殿」， 希望「以水鎮火」。

「靈沼軒」的構思藍圖包括被假山環繞的水殿，牆壁隔着兩層玻璃，玻璃夾層裡、建築外圍注水養魚。主樓每層9個房間，底層四面當中各開一門，四周環以圍廊。這座建物 水殿四角各接3層六角亭一座，底層各開兩門，分與主樓、迴廊相通。建築物獲隆裕太后題匾額名為「靈沼軒」。因為四周被水道圍繞，又稱「水晶宮」。

無奈，宮殿主要建築靈沼軒還沒重建完成，即因為國庫空虛而被迫停擺，成為故宮裡唯一的一棟「爛尾樓」。1917年張勳復辟時，北邊更被炸毀，故宮在1931年把它改建為文物庫房使用至今。

無奈至宣統三年(1911年)時，因國庫空虛，「靈沼軒」的建築工程最終被迫停擺，成為故宮裡唯一的一棟「爛尾樓」。1917年張勛復辟時，北部被炸毀，故宮1931年將將它改建為文物庫房使用至今。

不久前，故宮博物院曾透過虛擬技術，重現了「靈沼軒」的原本應有的樣貌，讓這座「失落的延禧宮主建築」，得以在世人眼前重現。



▲延禧宮如今的模樣。（圖／記者曾俊豪攝）