多領30萬！Uber司機睡醒收到「簡訊大禮包」　美國總公司分紅

▲今天許多Uber司機的App跳出通知，將收到獎勵。（圖／達志示意圖）

記者胡順惠／台北報導

正逢交通部將修法明訂Uber租賃車須採時租的敏感時期，今傳出有許多Uber司機收到App通知，只要開車2萬趟以上，最高可獲得30萬8030元。網路叫車平台代僱駕駛自救會發言人李威爾說，早上打開訊息嚇了一跳，司機們都在群組說很開心，「但開心是一時的，現在還是回歸現實面，努力阻擋103通過。」

台灣Uber尚未證實這項消息，網路叫車平台駕駛自救會胡士禎也說，目前都還在證實中，一有消息就會對外說明。據了解，通知訊息寫到，「您曾載送人們前往工作場所、前赴初次約會、返鄉為家人提供驚喜，以及其他不計其數的貼心服務。我們能夠擁有現在的成就，要歸功於您的付出」，4月27日前款項將新增至司機帳戶。

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訊息說明，只要是擁有有效帳戶的司機或送貨合作夥伴，就有資格獲得獎勵，除了一定要在今年1月至4月7日前完成至少一趟以外，獎勵多寡依照加入Uber以來開過的趟數決定，趟次愈多分紅愈多。其中，今年4月7日前完成2500趟可獲3080元，5000趟可獲1萬5400元，1萬趟以上可獲3萬800元，2萬趟以上可獲30萬8030元。

▼網路叫車平台代僱駕駛自救會發言人李威爾。（圖／記者葉南州攝）

李威爾表示，早上司機是有收到，目前還在跟台灣Uber做確認，像他的訊息是顯示1000美金（折合台幣約30800元），司機都很開心，代表美國總公司上市，還是有想到在第一線辛苦的司機，但開心之餘，看到27日前款項將新增至司機帳戶，時間點敏感，擔心是否跟2年前一樣，Uber要退出台灣。

李威爾指出，許多司機趕快查詢國外新聞，發現是發放給全球的紅利，心中大石頭放下後，還是要回歸到現實面，雖然金額或多或少對每個人都有激勵，但大家現在還是比較關心要把103擋下來，政府現在一直想把Uber趕到傳統計程車，但跑習慣就回不去了。

▼Uber早上發出大禮包，分紅回饋辛苦的司機。（圖／李威爾提供）