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ESO回應：視覺中國把授權當作版權轉讓「屬非法行為」

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大陸中心／綜合報導

據《每日經濟新聞》報導，對於昨天發生的「黑洞照片屬於視覺中國」事件，歐洲南方天文台（ESO）表示，該照片屬於事件視界望遠鏡，他們從未、也無權將圖片版權轉讓給任何其他個人或組織，且「視覺中國從未就黑洞圖片聯繫過ESO，主張版權一事屬於非法。」

據報導，歐洲南方天文台提到，根據知識共享署名4.0國際許可協議（Creative Commons Attribution 4.0 International License），只要是在「內容的來源被清晰地標明且對用戶可見」的情況下，ESO官網發布的圖片、影片、音樂與新聞稿、公告等多媒體檔案、文本都可以在「非獨家基礎上」免費複製。

歐洲南方天文台說明，這張黑洞照片的版權歸屬於事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，以下簡稱EHT）；ESO隸屬於EHT。歐洲南方天文台說，「這些圖片可以免費使用，只要正確註明了圖片的來源，這些圖片也提供商業使用。」

▼黑洞。（圖／記者許力方攝）

▲▼黑洞。（圖／記者許力方攝）

歐洲南方天文台指出，除了多媒體使用外，新聞稿、公告、一周圖片精選和圖註都該署名ESO；ESO的材料、圖像和影片不得用作「聲明或暗示ESO及任何ESO員工對該產品或服務背書」的用途，且「假如圖片內包含可識別的人物」，則「不得」用作商業用途。

歐洲南方天文台提到，到目前為止確實有收到一些公司和個人提出的「關於可能限制使用黑洞照片」的相關問題，這些公司與個人想把照片用作「從學生研究項目到營利創作的藝術品」等用途。

但是，歐洲南方天文台強調，視覺中國「從未」就黑洞圖片與他們聯繫，至少「到目前為止還沒有任何自稱代表視覺中國的代表人出現」。對於昨天發生的事件，歐洲南方天文台回應，視覺中國把「授權」當作「版權轉讓」，並進行銷售、牟利的方式，屬於非法行為。

▼視覺中國原來想對黑洞照的「商業用途」進行收費，後來改成「不得用於商業用途」。（圖／翻攝自視覺中國）

▲▼視覺中國原來想對黑洞照的「商業用途」進行收費，後來改成「不得用於商業用途」。（圖／翻攝自視覺中國）

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關鍵字：ESO,歐洲南方天文台,,視覺中國,Event Horizon Telescope,事件視界網遠鏡,EHT

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