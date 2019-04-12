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揭密首爾超陰森「3大都市傳說」！　Youtuber親自走訪死者近1000人靈異之地...

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生活中心／綜合報導

離奇詭異的「都市傳說」常常讓世人又愛又怕，到底是真是假也讓大家猜不透、想不透。旅居韓國的Youtuber「不韓而栗BHEC」這次就特別親自走訪並介紹有關於首爾的「3大都市傳說」，影片中詭異的故事內容讓不少網友看完都「不寒而慄」！

第一站：麻浦大橋

▲▼首爾麻浦大橋（圖／取自flickr@Anton Strogonoff）

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▲首爾麻浦大橋（圖／取自flickr@Anton Strogonoff）

由於韓國的社會高度競爭壓力、經濟結構改變，逼得很多韓國人喘不過氣。橫跨漢江，同時也是連通首爾翰將兩岸重要橋樑的麻浦大橋，成為韓國人首選的跳江自殺勝地之一。據悉，從2007至2012年，有超過100人選擇在此地結束他們的生命，因此，韓國人又將此地稱為「自殺大橋」。

三星的保險公司也因為此在2012年跟韓國政府合作，決定在橋上設立鼓勵、關心等標語，試圖阻止想要自殺的人們在跳下去之前，重新燃起繼續活下去的慾望。未料，隔年的自殺人數卻「不減反增」，多了過去的6倍，似乎是這些原本善意的標與被他們解讀為嘲諷、挑釁，再加上標語的背景色剛好是白色，看起來像輓聯，令人倍感淒涼，所以最終還是決定縱身一躍，結束自己悲苦的生命。

▲▼ 麻浦大橋（圖／取自Pixabay）

▲ 麻浦大橋上的標語。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第二站：三豐百貨舊址

▲▼ 南韓三豐百貨1995年6月29日倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲三豐百貨1995年6月29日倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

韓國從前知名的三豐百貨於1995年6月29日傍晚時，突然爆發巨響，5層樓高的大樓在短短20秒內倒塌，層層塌陷進地下4層，更造成502人死亡。曾經的三豐百貨，現已改建成3棟高級公寓，但居住在此的居民，卻經常看見一些「詭異」的事情，例如停車場內的「小心車輛」等標語，會在行駛過程的瞬間，變成百貨公司大拍賣的折扣看板，或者是會在此看到提著三豐百貨提袋的人們，紛紛衝向前像是要趕去哪裡一樣。

據說，三豐百貨在倒塌之前也有傳出一件靈異事件，某天，媽媽帶著兒子進三豐百貨逛街，沒多久後，兒子就開始哭鬧，吵著要回家，媽媽為了安撫並答應兒子若先安靜下來，等等就買玩具給他，但兒子卻不理會，最後兩人只好趕緊回家，回家之後兒子便跟媽媽解釋，剛剛三豐百貨裡面有很多穿著黑衣的人，拿著繩子勒著百貨裡的專櫃人員。果然，這件事發沒多久，三豐百貨就倒塌了。

第三站：玉水站

韓國有一個無人不知、無人不曉的恐怖都市傳說就發生在位於首爾地鐵3號線的「玉水站」，2009年，有名男子在此邊玩手機邊等末班車，遠遠看到一個長髮女子正手舞足蹈、彎著腰，動作舉止非常奇怪，讓男子覺得相當滑稽，決定拍下上傳。未料，就在男子不注意的時候，這名女子頭撞到牆邊，額頭開始出血，隨後便掉下鐵軌，該男子趕緊過去查看，就被這名女子也一起拉了下去。

第二天，新聞報導了地鐵玉水站前一晚發生了一男一女的自殺的案件，警方原以為這對「情侶」是相約一起跳軌自殺，但經過調查，兩人並不是親友也不是情侶，更沒有任何關係，至於真實原因，到現在依舊是個匪夷所思的謎題。

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關鍵字：都市傳說,不韓而栗,韓國,陰森,靈異

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