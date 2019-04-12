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女駕駛「0減速」撞飛前車數十米　副駕男提醒7次踩剎車絕望哀號

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▲讓我們一同感受男子的絕望

大陸中心／綜合報導

大陸網路上日前傳出一則行車紀錄器拍下的影片，男子連續7次向同車女駕駛提醒踩煞車減速，不料女駕駛恍若未覺，依然故我地「保持車速」，最後「順利」撞飛前車。網友看完後認為，最經典的並非女子以始終如一的車速撞上前車，而是男子最後絕望的尖叫，「這種聲音是對生命的渴望發出來的。」

影片畫面可見到，男子看見前方車流回堵，好意提醒女駕駛「提前帶剎車」；未料女子不以為意，保持原有的車速，並從容地回了一句，「轉彎就行了唄」。

▼儘管男子絕望怒吼「踩煞車」，女駕駛依然從容地與前車來個親密接觸。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼男子絕望怒吼「踩煞車」。（圖／翻攝自秒拍）

眼看與前車不斷靠近，男子的語氣也愈來愈焦急，似乎恨不得駕車的是自己，「踩剎車！踩剎車！踩剎車！」儘管男子連續提醒7次「踩剎車」，女子還是依照原定劇本，「順利」撞上並彈飛前車。所幸事故並未造成任何傷亡。

畫面中可看到，前車遭受衝擊後，向前滑行至少10公尺後才停止，可見撞擊力道之大。網友看完後瞬間笑歪，「有次帶媳婦開車，我也是聲嘶力竭的喊，這種聲音是對生命的渴望發出來的」、「感受了小哥的聲音曲線的變化，漸漸絕望」、「沉默加速度，是我的腳步。」

▼男子一連提醒7次「踩煞車」。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼男子絕望怒吼「踩煞車」。（圖／翻攝自秒拍）

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