三寶無極限！汽車誤上人行道　切車鬼打牆「一秒顧田水」

▲王婦的酒測值為0，已排除酒駕疑慮，目前看來，僅是單純緊張發生事故，不過仍會請竹北市公所查看是否有公物遭受損壞，再決定是否對婦人求償。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

三寶無極限！一名婦人開車行經竹北嘉豐二街時竟將汽車開進人行道上的深約 2公尺的溝圳中，網友將轎車後躺進溝圳的的照片上傳至臉書社團，也引起一番討論。

有網友將畫面上傳至新竹地區各地方性社團《看見竹北》、《我是竹北人》，並以「滅車慘案」、「巡田水變顧田水」KUSO車主，其他網友也回覆「海陸兩用」、「煞車、油門傻傻分不清楚」、「駕照雞腿換的」。

高鐵派出所表示，肇事者為64歲王姓婦人，她自稱不小心將汽車開上人行道，由於急著將車輛開下來，便開始前後切車試圖離開，只是人行道上有許多樹加上緊張的緣故，汽車車頭又不斷撞到樹，婦人不斷鬼打牆，最後也不知怎麼回事就倒車往水溝裡衝，整個過程非常短暫，她自己也無法仔細交代清楚。

警方表示，銀色轎車整台向後躺進東興圳中，仍待吊車作業才能讓車輛「上岸」，王婦的酒測值為0，已排除酒駕疑慮，目前看來，僅是單純緊張發生事故，不過仍會請竹北市公所查看是否有公物遭受損壞，再決定是否對婦人求償，若過程中還有撞到其他車輛，也需負起民事賠償責任。