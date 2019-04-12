「民國第一美食家」譚延闓日記上海出版　手稿首公開亮相

▲譚延闓後人譚景元與上海市圖書館館長陳超。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

由大陸中華書局出版的《譚延闓日記》11日在上海圖書館舉行新書發表記者會，同時也展示由小楷體書寫的珍貴手稿。譚家後人譚景元表示，上海圖書館在大陸是有著領導地位，比較有能力推廣到全國各地、甚至世界上，對中國近代史有興趣的人都可以看到它，從中得到一些東西。

譚延闓是清末民初著名政治家、書法家，也是蔣介石與宋美齡結婚時的介紹人。他從光緒21年（1895年）9月11日起始寫日記，雖然有間斷，但從民國2年（1913年）始至民國19年（1930年）9月20日止無中斷，一生所留日記稿本共66本。

▲譚延闓發明的「譚家菜」被譽為「湘菜之源」， 日記中有對美食的詳細記載。（圖／記者魏有德攝）

此外，譚延闓也被稱為「民國第一美食家」，由他與家廚發明的「譚家菜」，流傳至今成為湘菜中著名的一派分支，也有「湘菜之源」的說法，在日記中也有豐富的美食記載。

被譽為民國四大書法家之首的譚延闓，曾於1928年擔任南京國民政府主席及行政院長，因此，《譚延闓日記》中，涉及不少革命歷史事件、革命志士及民國初期政壇人士言行，對於《民國史》的研究有重要參考價值。

譚景元表示，記者會現場展示的小楷體手稿是首次呈現在大眾面前，台灣中研院有翻譯成印刷體，網站上都還是可以看到，但他認為，「感覺台灣對這方面興趣越來越少，對中華民族有感情的人才會在這方面想要有深入的了解」。

▲《譚延闓日記》中也有記載與毛澤東、吳立春等共產黨人交往過程。（圖／記者魏有德攝）

發行《譚延闓日記》的中華書局總編輯顧青則提到，民國卡在一個不新不舊的年代，很少人重視，日記是特殊史料，民國傳下來的並不多，譚延闓的日記裡雖然記事不多，由於是寫給自己，和其他史料參照很有價值。

《譚延闓日記》（全20冊）經譚家後人譚景錫、譚景元、譚怡令與余傳韜共同商議後授權，由上海圖書館與中華書局合作，2019年2月由中華書局全文影印出版，書中收入譚延闓全部日記手稿，這也是日記首次全文公開出版，不僅是搶救和保護民國文獻，同時也便利學者研究使用。

