　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「民國第一美食家」譚延闓日記上海出版　手稿首公開亮相

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲譚延闓後人譚景元與上海市圖書館館長陳超。（圖／記者魏有德攝）

▲譚延闓後人譚景元與上海市圖書館館長陳超。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

由大陸中華書局出版的《譚延闓日記》11日在上海圖書館舉行新書發表記者會，同時也展示由小楷體書寫的珍貴手稿。譚家後人譚景元表示，上海圖書館在大陸是有著領導地位，比較有能力推廣到全國各地、甚至世界上，對中國近代史有興趣的人都可以看到它，從中得到一些東西。

譚延闓是清末民初著名政治家、書法家，也是蔣介石與宋美齡結婚時的介紹人。他從光緒21年（1895年）9月11日起始寫日記，雖然有間斷，但從民國2年（1913年）始至民國19年（1930年）9月20日止無中斷，一生所留日記稿本共66本。

▲譚延闓發明的「譚家菜」被譽為「湘菜之源」， 日記中有對美食的詳細記載。（圖／記者魏有德攝）

▲譚延闓發明的「譚家菜」被譽為「湘菜之源」， 日記中有對美食的詳細記載。（圖／記者魏有德攝）

此外，譚延闓也被稱為「民國第一美食家」，由他與家廚發明的「譚家菜」，流傳至今成為湘菜中著名的一派分支，也有「湘菜之源」的說法，在日記中也有豐富的美食記載。

被譽為民國四大書法家之首的譚延闓，曾於1928年擔任南京國民政府主席及行政院長，因此，《譚延闓日記》中，涉及不少革命歷史事件、革命志士及民國初期政壇人士言行，對於《民國史》的研究有重要參考價值。

譚景元表示，記者會現場展示的小楷體手稿是首次呈現在大眾面前，台灣中研院有翻譯成印刷體，網站上都還是可以看到，但他認為，「感覺台灣對這方面興趣越來越少，對中華民族有感情的人才會在這方面想要有深入的了解」。

▲《譚延闓日記》中也有記載與毛澤東、吳立春等共產黨人交往過程。（圖／記者魏有德攝）

▲《譚延闓日記》中也有記載與毛澤東、吳立春等共產黨人交往過程。（圖／記者魏有德攝）

發行《譚延闓日記》的中華書局總編輯顧青則提到，民國卡在一個不新不舊的年代，很少人重視，日記是特殊史料，民國傳下來的並不多，譚延闓的日記裡雖然記事不多，由於是寫給自己，和其他史料參照很有價值。

《譚延闓日記》（全20冊）經譚家後人譚景錫、譚景元、譚怡令與余傳韜共同商議後授權，由上海圖書館與中華書局合作，2019年2月由中華書局全文影印出版，書中收入譚延闓全部日記手稿，這也是日記首次全文公開出版，不僅是搶救和保護民國文獻，同時也便利學者研究使用。
 

ET快訊
民生社區女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮到「它」
快訊／李毅掰掰！躲南投民宿遭尋　今晨7點25分遣返香港

關鍵字：上海,特派現場,譚延闓,譚家菜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女童被忘在車內曬9hrs...全身發紫亡！父「滑手機分心」反怪幼稚園

「民國第一美食家」譚延闓日記上海出版　手稿首公開亮相

OK繃搭電扇打造「超涼效果」！省電又驅蚊　達人再教戰3招省幾百

使用「黑洞照」要付版權費？　視覺中國：透過夥伴取得授權

「微笑切烤豬」賀動物醫療中心落成　網諷：展示開刀技術

門都沒有！　陸委會：不歡迎大陸人士來台推銷「習五條」

柯文哲想連結長三角　邱垂正：小心是促統工具

最閃異地戀！癡情男三年寫828封情書...肉麻告白：她是永遠的女主角

邵子平到底能不能領退休金？　陸委會開示了

台中遊行出現陸「武統派」李毅　陸委會：註記嚴審日後來台

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

國道4項隱藏版違規1次噴3千　網驚呼：長知識省荷包

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　 秘戀半年IG被抓包

女童被忘在車內曬9hrs...全身發紫亡！父「滑手機分心」反怪幼稚園

「民國第一美食家」譚延闓日記上海出版　手稿首公開亮相

OK繃搭電扇打造「超涼效果」！省電又驅蚊　達人再教戰3招省幾百

使用「黑洞照」要付版權費？　視覺中國：透過夥伴取得授權

「微笑切烤豬」賀動物醫療中心落成　網諷：展示開刀技術

門都沒有！　陸委會：不歡迎大陸人士來台推銷「習五條」

柯文哲想連結長三角　邱垂正：小心是促統工具

最閃異地戀！癡情男三年寫828封情書...肉麻告白：她是永遠的女主角

邵子平到底能不能領退休金？　陸委會開示了

台中遊行出現陸「武統派」李毅　陸委會：註記嚴審日後來台

北台灣轉涼雨暫歇　入夜「華南雲雨報到」水氣增

北市東湖警休假和朋友聚餐酒駕　遇路檢拒酒測被記大過調職

洗太乾淨不好！醫揭「私密處清潔品」4大重點...選錯小心變臭妹妹

美警戒備森嚴排除「佳芬姐」　王淺秋撂英文：he wife！

女童被忘在車內曬9hrs...全身發紫亡！父「滑手機分心」反怪幼稚園

韓國瑜哈佛演說20分鐘「互動達90mins」：多交朋友往目標前進

小國當自強！　環境限制造就以色列食農新創大爆發！

冷氣狂吹OL也不怕！皮膚光澤有彈性　職場美魔女祕密公開

韓流襲美／近千名僑胞籲選總統　對韓國瑜喊：我們幫你洗衣服！

比LINE「收回」更狂！網推「防錯頻桌布」　手指肥大症快用

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

大陸熱門新聞

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」..

千人排IKEA　Off-Whi..

床的世界、和成研發長照產品登陸

小模特妹拍照　下秒被媽媽猛踢

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

火辣陸籍正妹「加入美軍」　網狂..

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

OK繃+電扇涼爽又省電　網：實..

童模妹深夜拍攝　被媽媽衣架猛抽

找回丟失包包「竟多9000元」..

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開..

黑洞照屬於視覺中國？創辦人回應..

「鎂合金」惹禍　漢鼎爆炸釀7死

清明節想爸爸！他挖開墳墓與屍骨..

更多熱門

相關新聞

中美第十輪磋商　陸商務部回應

中美第九輪貿易磋商落幕，針對雙方會談進展，大陸商務部發言人高峰今（11日）指出，第九輪中美經貿高級別磋商結束後，雙方牽頭人已進行通話，討論遺留問題，至於是否意味著可望舉行第十輪磋商，高峰則沒有正面回應，僅表示，「雙方經貿團隊將通過各種有效方式保持密切溝通」。

習近平提探索兩制台灣 香港學者：不排除武力解決

借鏡香港「一國兩制」 滬港學者兩岸關係研討會熱議

台獨捍衛中華民國　國台辦回應　

驅離越線共機　國台辦：想都別想

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

陌生電話要求蒙眼ＯＯ！高雄妹試1次哭了

NIKE鞋錯標賠償曝光！它靠這點拒絕出貨

男大生跳橋胸椎骨變形　最後訊息曝光

子瑜沮喪：連家人都不知如何安慰我

印度美人魚泡湖中20年　靠人送飯度日

厚片女1年瘦半個自己　把握2原則

更多

最夯影音

更多

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面