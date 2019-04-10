借鏡香港「一國兩制」　滬港學者兩岸關係研討會熱議

▲滬港學者兩岸關係研討會10日在上海舉行。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

滬港學者兩岸關係研討會10日在上海舉行，由香港兩岸智庫聯誼會參訪團與上海涉台相關學者對於「一國兩制」台灣方案進行討論及意見交流。擔任會議主持的上海東亞研究所所長章念馳表示，「習近平總書記在《告臺灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，對未來三十年的兩岸關係發展指明方向」。

章念馳提到，習總書記重要講話總結了過去七十年來的兩岸關係，舉辦研討會就是要進一步學習闡述習近平總書記對台重要講話的理論內涵和意義。

香港兩岸智庫聯誼會上海參訪團團長、中評智庫基金會董事長郭偉峰將此行定位為「學習之旅」。郭偉峰表示，香港的「一國兩制」仍在不斷實踐與完善中，習近平總書記提出了「一國兩制」臺灣方案的構想，「期待與上海各大智庫加強交流合作，共同為國家完全統一與民族復興進行理論創新與實踐創新，作出應有的貢獻」。

▲上海市台辦副主任王立新。（圖／記者魏有德攝）

上海市台辦副主任王立新致詞時表示，香港「一國兩制」實驗的經驗和教訓，對探索「一國兩制」台灣方案具有重要參考價值。

王立新提到，「一國兩制」不僅是解決歷史遺留的香港問題最佳解決方案，也是回歸後保持繁榮穩定的最佳制度安排；香港地位特殊，一直是海峽兩岸交往的橋樑和中介地，港台青年交流熱絡、商界交流頻繁、文化交流暢通，「他山之石，可以攻玉」。

▲香港兩岸智庫聯誼會上海參訪團團長、中評智庫基金會董事長郭偉峰。（圖／記者魏有德攝）

「滬港學者兩岸關係研討會」10日在上海舉行，主要議題為「習近平國家統一論述及兩制台灣方案」，出席的學者專家包括，上海東亞研究所所所長章念馳、中評智庫基金會董事長郭偉峰、上海東亞研究所副所長胡凌煒、王海良，以及上海交通大學台灣研究中心主任林岡、華東師範大學兩岸關係與區域發展研究所副所長包承柯、上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元、復旦大學台灣研究中心主任信強、香港大學政治學系教授胡偉星、香港中聯辦台灣事務部部長楊流昌等。

