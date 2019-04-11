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麥當勞6月底禁用塑膠吸管「新杯曝光」　網舉例酸「還是0分」留言兩極戰翻

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記者趙蔡州／綜合報導

為響應政府減塑的政策，麥當勞12日將開始推動「冷飲直接喝」，屆時櫃檯將不再主動提供塑膠吸管，改用全新設計可就口飲用的冷飲杯蓋，而且6月底前全台近400家門市將全面推行。對此，網友紛紛回應說，「禁用塑膠吸管很棒啊，愛護地球」、「自己帶又不會很難」，但也有人表示「杯蓋還是塑膠啊，零分」。

麥當勞持續關注森林永續議題，除了逐步推行環保包材，像紙類包裝跟木質攪拌棒等，均已取得FSC認證，今年4月起也陸續使用雨林聯盟認證的咖啡豆，決心以具體行動愛護地球。這次更宣布自4月12日上午6點起，將由台北舊宗門市為示範店，推行直接喝的冷飲杯蓋，6月底前在全台門市推行。

▲▼ 麥當勞不提供吸管 。（圖／記者曾婉婷攝）

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▲麥當勞全台門市「6月底前」將不再提供塑膠吸管。（圖／記者曾婉婷攝）

消息曝光後，網友紛紛留言說：「很好啊，自備吸管又不會怎麼樣，習慣問題而已」、「支持，全球面臨環境的問題，誰都無法逃避」、「統一超商應該跟進的」、「我現在也習慣自帶水，想喝東西也都買紙盒茶飲，想不想改變習慣，真的看個人」、「我早就都杯蓋打開直接喝了，超爽的。」

但也有網友認為，「杯蓋還是塑膠啊，零分」、「應該要防止亂丟垃圾才對吧」、「蓋子一樣不環保。最好的辦法還是自備環保杯」、「可以接受環保杯，不用提袋等，但是吸管真的無法，我也是會買一包放車上」、「杯蓋還是一樣是一次性塑膠啊」、「所以我要買外帶在裡面吃？」

▲▼ 麥當勞不提供吸管 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲麥當勞持續關注森林永續議題，逐步推行環保包材，像紙類包裝跟木質攪拌棒等。（圖／記者曾婉婷攝）

麥當勞表示，推行「冷飲直接喝」是期望減少塑膠吸管使用，可能消費者一開始比較難習慣，但期待透過習慣慢慢養成，逐漸減少使用塑膠吸管，屆時紅白吸管將走入歷史，實施後將會較之前減少塑膠量約3%～16%。不過，若消費者有需求，仍可向櫃檯索取「紙」吸管。

行政院環保署預計2019年7月起，將全面禁止4大場所提供內用民眾使用一次性塑膠吸管，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等，總共4大類8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管，違者可被開罰1200至6000元。

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關鍵字：麥當勞,吸管,塑膠吸管,限塑

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