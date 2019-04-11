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華聞快遞／北京2018年為1.76萬農民工　追發工資6.38億元

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▲▼農民工扛著大小行李返鄉。（圖／中新社）

▲北京2018年為1.76萬名農民工，追發工資新台幣6.38億元。（圖／中新社）

《北京》北京2018年為1.76萬名農民工　追發工資新台幣6.38億元

北京市人力資源和社會保障局相關負責人11日指出，2018年，北京市勞動保障監察機構查處違法案件1.94萬件；其中，查處拖欠農民工工資案件0.53萬件，為1.76萬名農民工追發工資1.39億元（人民幣，下同，約新台幣6.38億元），維護了勞動者的合法權益。（中新社）

《湖北》三峽水庫一季度補水超百億立方米

為滿足長江中下游地區供水、生態和航運等社會需求，三峽樞紐在發電的同時，枯水期持續為下游進行補水。中國三峽集團近日指出，補水調度持續進行中，三峽水庫一季度已累計為下游補水超過百億立方米。（新華社）

《新疆》新疆兵團沙漠邊緣團場推廣「自壓式滴灌節水技術」降本增效

一八四團灌溉服務中心技術負責人毛天劍指出，自壓式滴灌技術，是目前新疆兵團重點推的節水灌溉技術之一，其主要原理是利用地形自然形成的坡降和落差產生壓力，通過管道與地面滴灌設施配套，將水滴到作物根部，具有減排、節水、省工、省電等特點，是一項一年投資多年受益的利農項目。（中新社）

《廣東》廣州3月二手住宅成交回暖明顯

廣州市房地產中介協會的統計顯示，2019年3月以來，廣州二手住宅市場回暖明顯，廣州全市（含增城、從化）二手住宅交易市場中介促成的新增放盤面積與網簽面積分別為44.14和45.63萬平方米，環比分別增長150.23%和147.99%，同比分別下降28.38%和31.76%。（廣州日報）

▼廣州3月二手住宅成交回暖明顯。（圖／CFP）

▲▼廣東廣州市。（圖／CFP）

《上海》上海全球零售商集聚度全球第二　中國零售業創新世界矚目

「2019中國國際零售創新大會」11日在上海舉辦，上海市副市長許昆林表示，當前，上海全球零售商集聚度達55.3%，位列全球城市第二；隨著商業領域新技術、新模式的加快應用，上海儼然已成為「零售創新」的試驗田和競技場。（中新社）

《四川》「交通+物流」網路平台成立　未來貨物20小時直達中國各地

第二屆交通產業物流發展論壇11日在成都召開，全大陸16個高速公路物流產業集團當日發表聯合宣言，宣布正式成立交通產業協同創新共同體，這一新型「交通+物流」網路平台，未來將實現貨物20小時直達中國各地。（中新社）

《上海》A股全線回調：滬指失守3200點　超2800支個股下跌

滬深兩市股指11日全線下跌，滬指失守3200點，創指跌破1700點，兩市逾2800支個股下跌。截至收盤，滬指收報3189.96點，跌1.60%，成交額3607億元；深成指收報10,158.40點，跌2.65%，成交額4566億元；創業板指收報1691.10點，跌2.06%，成交額1222億元。（中新經緯）

《海南》海南國際經濟發展局掛牌成立　承擔自貿區（港）引進外資等職責

海南國際經濟發展局11日掛牌成立，系統承擔海南自貿區（港）國際企業服務、引進外資等職責。依照先前規定，該局將構建國際化、市場化、專業化的運營機制。（中新社）

▼海南國際經濟發展局掛牌成立，承擔自貿區引外資職責。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

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關鍵字：華聞快遞,北京,農民,勞工,工資

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