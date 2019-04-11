「微笑切烤豬」賀動物醫療中心落成　網諷：展示開刀技術

▲劉鳴煒與城市大學校長。（圖／深圳虛擬大學園官網）



大陸中心／綜合報導

香港城市大學日前為慶祝亞洲最大的「城大動物醫療中心」投入運作，請來劉鑾雄長子、華人置業董事會主席劉鳴煒等人主持開幕儀式，但其中的環節「切燒豬」卻意外引發話題。Facebook上的粉專「傑出關公災難」隨後貼出照片並嘲諷，「城大動物醫療中心正式開張，校長郭位與劉鳴煒向世界展示精湛開刀技術。」

據《香港01》報導，劉鳴煒近年來十分活躍，除了擔任香港青年發展委員會副主席外，還贊助不少在地大學，其中城市大學2016年建成的學術樓更命名為「劉鳴煒學術樓」。

城大動物醫療中心3日投入運作，開幕時找來醫療中心董事會主席劉鳴煒等嘉賓主持開幕儀式。劉鳴煒提到，城大動物醫療中心將進一步支持動物醫學及生命科學院施展抱負，「動物醫學不限於照顧寵物，還關乎公共衛生。我期望中心將擔當領導角色。」

▼Facebook粉專「傑出關公災難」平時貼文得讚數約落在50到100左右。（圖／Facebook／傑出關公災難）



雖然動物中心以救動物為己任，但開幕儀式中卻有「切燒豬」的環節，引發網友熱烈討論。Facebook上的粉專「傑出關公災難」貼出劉鳴煒與城市大學校長郭位「微笑切豬」的照片，並附上註解「城大動物醫療中心正式開張，校長郭位與劉鳴煒向世界展示精湛開刀技術。」

許多網友看完照片後，立刻跑去香港城市大學的FB粉專留言，「請問可以救回豬嗎」、「動物醫院開幕，先殺兩隻動物先」、「豬隻似乎中暑又曬得焦黑，有沒有得救」，諷刺意味十足。

▼城大動物醫療中心的落成喜訊卻變成兩隻豬的災難。（圖／翻攝自Facebook／City University of Hong Kong）

