　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

中風總統下台黨羽續掌權！阿爾及利亞再爆動盪　百名學生上街怒吼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼阿爾及利亞爆大規模示威潮，抗議總統競選第5任期。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿爾及利亞爆大規模示威潮，抗議總統競選第5任期。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

非洲最大國阿爾及利亞總統包特夫里卡霸位長達20年，是「萬年總統」俱樂部的高級會員。82歲的他不僅中風多年，甚至連話都說不清楚，宣布第五度競選連任時讓該國爆發30年來最大示威，不敵抗議浪潮與軍方介入，包特夫里卡終於在上周辭職，由班沙勒（Abdelkader Bensalah）擔任臨時總統。

據《福斯新聞》報導，剛過82歲大壽的包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）在1999年內戰期間掌權平亂並當選總統，帶領阿爾及利亞經濟復甦。該國憲法原本規定總統只能連任1屆，國會卻在2008年為其修憲，取消總統連任限制，掃除包特夫里卡的連任障礙。雖然他在2013年中風後便以輪椅代步，連說話都有困難，但仍於2014年大選中囊括82%選票，順利4度當選總統。

▲▼北非國家阿爾及利亞總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）。（圖／路透）

▲北非國家阿爾及利亞總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）。（圖／路透）

包特夫里卡近年已鮮少公開露面，就連這次參選都是由他人帶為遞交申請，讓人不禁質疑如今是否根本只是執政黨民族解放陣線（FLN）權力集團的傀儡。2月下旬開始阿爾及利亞爆發近30年來最大的一波抗議潮，雖然沒有官方統計數字，但警方估計抗議人數高達50萬人。

不敵輿論壓力，甚至軍方都看不下去介入後，包特夫里卡終在上周辭職，由現年77歲的班沙勒（Abdelkader Bensalah）擔任臨時總統。即便班沙勒上任後便向人民精神喊話，「我願意努力實現人民的期待。」並指「憲法賦予我重大責任。」但對於自由渴望的心一旦被點燃，便不輕易熄滅。

▲▼阿爾及利亞國會任命班沙勒暫代總統，人民上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿爾及利亞國會任命班沙勒暫代總統，人民上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

國會的這項任命與抗議民眾的期待仍舊不符，廣大民意要求整個政治體系都應該被改變、重整，反對主宰阿爾及利亞政壇數十年的包特夫里卡與其黨羽繼續握有大權，例如班沙勒或是其他核心集團份子接替臨時總之位。

反對黨拒絕支持班沙勒，在9日的國會開議議程進行杯葛，首都也聚集了數百名學生對班沙勒獲任臨時總統的消息上街頭抗議。學生們高聲怒吼「班沙勒辭職！」郵政總局也是過去幾個星期來，阿爾及爾大規模示威抗議的集會地點之一。

ET快訊
快訊／許瑋甯手寫信再道歉！「世界只有一個中國」
母信教主「軟禁虐死」高中兒　命理教父揭發宗教誘惑手段
快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！崔鍾訓、Roy Kim收藏7部
床上「刺激PLAY」寢具沾血跟屎　索賠被冷回：其他飯店沒叫我

關鍵字：阿爾及利亞,包特夫里卡,Abdelaziz Bouteflika,Abdelkader Bensalah,班沙勒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美眾議員駁斥「一中原則」　投書力挺台灣：從不是中國一部分

中風總統下台黨羽續掌權！阿爾及利亞再爆動盪　百名學生上街怒吼

曼谷中央世界飯店冒火竄濃煙　男子太緊張跳樓逃命卻慘死

新娘是親妹妹！新郎低頭噴淚...真相曝光網怒喊：要幸福

頭等艙男女「翹高裸腳調情」！　對面乘客一抬頭腥味襲擊

相對論百年後…愛因斯坦又說對了　黑洞會不會吞噬地球？

澳洲5/18全國大選　在野工黨強勢挑戰…莫里森恐淪118年最短命總理之一

正妹拒絕求婚「雙耳手指被割」慘死　恐怖情人竟然已婚

「大咖來了」美眾院前議長萊恩率25人團　訪台慶祝《台灣關係法》40週年

紐時：蔡英文與美副助卿同框　白宮選擇力挺台灣

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

美眾議員駁斥「一中原則」　投書力挺台灣：從不是中國一部分

中風總統下台黨羽續掌權！阿爾及利亞再爆動盪　百名學生上街怒吼

曼谷中央世界飯店冒火竄濃煙　男子太緊張跳樓逃命卻慘死

新娘是親妹妹！新郎低頭噴淚...真相曝光網怒喊：要幸福

頭等艙男女「翹高裸腳調情」！　對面乘客一抬頭腥味襲擊

相對論百年後…愛因斯坦又說對了　黑洞會不會吞噬地球？

澳洲5/18全國大選　在野工黨強勢挑戰…莫里森恐淪118年最短命總理之一

正妹拒絕求婚「雙耳手指被割」慘死　恐怖情人竟然已婚

「大咖來了」美眾院前議長萊恩率25人團　訪台慶祝《台灣關係法》40週年

紐時：蔡英文與美副助卿同框　白宮選擇力挺台灣

國中會考倒數36天！　考生准考證明天寄發…印錯快提更正

分析師：美中貿易協議若簽訂　這檔晶片股有望漲一成

國中硬聯／蔡亞伯、徐稚富好投　中興睽違3年重返8強

韓國瑜訪美經費花「329萬」挨批　王淺秋怒回：別抹煞學術交流成績！

被罵「小孩別插嘴」　孫大千再嗆王丹：何時買機票飛回故鄉？

懷孕6個月！房間冷氣壞她憂「夏天熱爆」急裝　公公不准：會動到胎神

美眾議員駁斥「一中原則」　投書力挺台灣：從不是中國一部分

中職／桃猿打造女兒國　粉紅人妻CPU周六來開球

「媽，要投給誰」首投族記性差　選票帶出場遭罰2萬

3月CPI與PPI同時回升　國家統計局：皆創下今年新高

國際熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

全球首創「同意保險套」！2人4..

美通過台灣保證法　臉書亮我國旗..

調查：台灣受假新聞危害程度全球..

人魔亮刀「左耳垂割到右胸」喉嚨..

翻到未婚妻「處女膜修補單」　男..

18歲少年愛上好友媽　瞬間變繼..

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

整形媽揪女兒整形　240萬全靠..

曼谷中央世界購物中心現大火！1..

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑..

黑洞會吞噬地球？愛因斯坦相對論..

癌末女護士自爆：曾掉包5000..

更多熱門

相關新聞

阿爾及利亞總統被逼宮終於下台

北非國家阿爾及利亞82歲總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）長期執政20年，儘管中風後就鮮少露面，他先前仍是打算尋求第5個任期，此舉引發民眾展開大規模示威。在軍方與人民輿論的壓力下，他2日透過一份簡短聲明宣布辭職，並承諾政府在過渡期間會持續運作。

阿爾及利亞的抗爭：阿拉伯之春再起？

阿爾及利亞總統拒下台　軍方不挺

萬年總統中風還想掌權　阿爾及利亞人怒示威

50萬平民上街　抗議總統選第5任

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面