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2歲女童「全身發黑」變黑人！　爸爸為她骨髓移植卻嚴重排斥

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▲▼女童骨髓移植手術後皮膚發黑。（圖／翻攝自梨視頻）

▲由於女童對藥物過敏，所以也無法吃藥治療排斥反應。（圖／翻攝自梨視頻，下童）

大陸中心／綜合報導

山西2歲女童王麓涵罹患「急性淋巴性白血病」，護女心切的爸爸決定要移植骨隨救女兒，沒想到手術後，女兒的病不但沒好起來，皮膚還突然發黑變成「小黑人」，身體也出現嚴重的排斥反應，整個口腔內都是潰瘍傷口，連喝水都痛，小小身軀承受著巨大折磨。

▲▼女童骨髓移植手術後皮膚發黑。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女童口腔都潰爛，導致難以進食暴瘦8公斤。

據《梨視頻》報導，女童2018年10月發病後，今年2月接受了骨髓移植手術，但在手術第2天她就出現排斥反應，1個月內暴瘦8公斤，還對其中一種叫做「白消安（Busulfan）」的藥物產生副作用，皮膚越來越黑，幾乎已經成為了黑人。

術後的狀況並不樂觀，不只皮膚發黑，器官也因為排斥反應加速惡化，出現高血壓、心臟衰竭等等，原本醫生想讓女童服用抗排斥藥物來舒緩，不過女童對藥物過敏，所以爸媽只好眼睜睜看著女兒的身體越來越虛弱，卻無法給她藥物治療，只盼望她能靠自己力量戰勝病魔。

▲▼女童骨髓移植手術後皮膚發黑。（圖／翻攝自梨視頻）

▲皮膚會發黑是藥物的副作用。

由於女童病情十分不穩定，醫生一度發出病危通知書。女童媽媽透露，醫生破例讓她進去見孩子最後一眼，「還和我商量要在哪裡火化」，結果第2天，女童就奇蹟似的好轉，生命跡象恢復穩定，但每一天依舊在和死神博命，膚色也仍是不正常發黑。

▲▼女童骨髓移植手術後皮膚發黑。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女童原本皮膚白嫩，臉頰也胖嘟嘟的十分可愛。

女童媽媽表示，他們已經花了69萬元人民幣（約台幣316萬元）給女兒動手術，「家裡房子也賣了，親戚朋友都借遍了」，如今還要再準備100萬（約台幣459萬元）接受後續治療，家裡實在是無力負荷。

女童還有一位11歲的姐姐，為了治好妹妹常省吃儉用，還和奶奶說「我不吃肉了，省錢給妹妹看病吧！」

女童的爸爸是一名工人，被龐大醫療費壓得喘不過氣，企圖吞安眠藥輕生，所幸搶救後撿回一命，現在只希望女兒可以快點康復，一起回到溫暖的家。

▼女童發病前的健康模樣。

▲▼女童骨髓移植手術後皮膚發黑。（圖／翻攝自梨視頻）

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關鍵字：王麓涵,白血病,骨髓移植,山西

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