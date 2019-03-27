5歲癌童想當蝙蝠俠　萬人串通「舊金山變高譚市」　如今戰勝病魔成真英雄

文／妮妮小宅女

「我想成為真正的蝙蝠俠」這是一名5歲的男童邁爾斯（Miles Scott）的夢想，和許多小孩一樣，認為打擊罪犯的超級英雄，是個很酷的角色。

邁爾斯在一歲半時被診斷出罹患白血病，每三個月就要進行腰椎穿刺，每個月還要進行化療，不知道能活多久的他，每天都努力的在和病魔對抗。而邁爾斯的這個心願，美國的非營利組織「美夢成真基金會」聽到了，他們決定幫助邁爾斯完成夢想。

這個故事發生在2013年，當年這個故事感動了很多人，甚至還被拍成了紀錄片《小蝙蝠俠出擊》，傳播到了117個國家，造成很大迴響。今天就來跟大家說說這個故事吧！

我們都知道蝙蝠俠打擊犯罪，守護著高譚市，在某種層面上，邁爾斯也和體內的病魔在爭鬥著，他從蝙蝠俠身上看到自己的影子，所以特別喜歡這位超級英雄。

基金會的執行總監看到了，他決定來秘密進行這個計畫…把整個舊金山變成高譚市！他和舊金山市府、警局、民眾都串通好，準備讓小小英雄大顯神威圓夢。

從服裝訂製、流程的安排、故事的發展，甚至是「蝙蝠車」都有人協助準備，讓邁爾斯體驗「拯救高譚市的一天」。這個點子在網路上發酵後威力驚人，本來基金會認為招募到200個人就差不多了，沒想到一天就有超過1500人來登記參與活動，規模瞬間擴大到難以想像。

2013年11月15日，邁爾斯待在房間內，他知道在今天他會得到一套蝙蝠俠的服裝，就在這時候，房內的電視突然播起了一個特別公告，舊金山警察局長請求蝙蝠俠出動打擊藏身在市內的罪犯：「超級英雄，我們需要你，一起把小蝙蝠俠帶來吧！」

這時，蝙蝠俠進入房內，給了邁爾斯一套小蝙蝠俠裝，兩個人就出動了。本來沒想到要真的拯救城市，邁爾斯眼睛一下子就亮了起來，蝙蝠車開出去後，車道邊成千上萬的民眾在歡呼，對拯救城市的英雄們抱著很大的期待。

一切計劃都很順利的進行，邁爾斯在大蝙蝠俠的帶領下解救了一個身上綁著炸彈的少女，緊接著又收到消息，謎語人（DC漫畫中的反派）在某間銀行搶劫，蝙蝠俠們又迅速地趕到並將他逮捕。

最後在棒球場中解救了被俘虜的吉祥物，救援活動結束後，在市政廳前面，市長向這兩位解救高譚市的超級英雄表達敬意，並授予邁爾斯一塊巧克力做成的城市之鑰，感謝這位「小小蝙蝠俠」。

這場活動除了參加人數超過兩萬人之外，連《舊金山日報》也配合演出，特別印製了《高譚市日報》來為小小蝙蝠俠邁爾斯做頭條新聞。

這個故事最後也和電影最後一樣有一個好的結局，在2018年11月，我們得知邁爾斯已經脫離病痛痊癒了！在這中間的五年，邁爾斯的疾病沒有復發，這也代表著他脫離了病魔的威脅，成為了擊敗病魔的超級英雄。

很多人都認為超級英雄系列電影都是反映現實生活我們所做不到的事，但其實每個人都是自己的英雄，當你跨過了自身的苦難和困境，你就是個了不起英雄了！

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

