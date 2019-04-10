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南山人壽產物3月新契約保費161億　自結獲利44.5億

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▲▼南山人壽總部 。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山微風廣場啟用挹注租金收入。（圖／記者湯興漢攝）

記者李蕙璇／台北報導

南山人壽今天公布2019年3月合併南山產物新契約保費，約為161億元，總保費為406億元，自結獲利為44.5億元，每股盈餘累積數0.71元。

南山人壽表示，掌握國內外股市回升機會情況之下，實現資本利得，還有繼續率帶來的續期利潤增加，南山人壽今年3月自結損益為44.5億元（稅後），較去年同期成長122%，而累計1-3月自結獲利為80.2億元，也較去年同期成長51%。

而南山人壽3月合併南山產物的新契約保費為161億元，主要除了傳統型期繳商品、A&H商品之外，投資型保單亦持續有穩定銷售量。

在南山產物部分，今年3月總保費收入達4.22億元，較去年同期成長7%。其中，個人險保費收入3.38億元，與去年同期相比，亦有5%成長幅度。

整體來說，南山人壽合併南山產物3月的營業實績與獲利狀況，與2月數據相比，儘管在新契約保費部分少了23億元，但在總保費收入反而是增加了19億元，自結獲利也增加了11.3億元，每股盈餘累積數也提高0.39元。

目前國泰、富邦、南山、新光、台灣、中國等共6家壽險公司，皆公布其第1季財務報告，累計1~3月共獲利267.82億元，其中以南山人壽80.2億元最多，國泰人壽62.5億元次之。但與去年第1季相比較，以南山、台灣人壽有成長，其他4家壽險公司獲利出現衰退。

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關鍵字：南山人壽,南山產物,新契約,保費,自結獲利

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