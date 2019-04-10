訪美「唯一」市議員！　穿針引線陪韓國瑜訪「高科技產業」

▲高雄市議員黃紹庭。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜在4月10日至18日訪美，為了調整時差問題，先提前一天起飛，其餘市府官員和媒體統一在10日搭飛機前往美國，在前兩次韓國瑜出訪星馬和大陸時，一旁總有許多位市議員自費跟隨，而這次卻只有黃紹庭議員陪同，由於黃紹庭曾在加州矽谷工作，其中一些高科技產業行程，都由他穿針引線。

韓國瑜出訪美國，唯一自費跟隨的市議員就是曾在美國矽谷科技業任職逾10年的黃紹庭，他擔任的角色，就是幫忙和高科技產業牽線，黃紹庭說因為他對美國較為熟悉，是擔任牽頭和對方接洽，這次韓國瑜到在洛杉磯及舊金山都有和當地企業的座談，座談內容就是涉及到高雄的招商介紹、投資環境介紹，請當地企業來聽，歡迎他們投資高雄。

▲高雄市議員黃紹庭將陪同韓國瑜訪美。（圖／記者洪靖宜攝）

黃紹庭提到，這次韓國瑜美國行的定調就是學術跟科技金貿，跟過去星馬以及陸港澳不一樣，之前主要是拚農漁產品訂單，尋求區域合作，這次除了兩場重要的學術演講，還著重在科技金貿，甚至是拜會一些高科技公司。

但到底會拜會哪些高科技公司？黃紹庭則語帶保留，他說「不知到市府有沒有更改拜訪哪些公司，因為還沒有做最後確認，市府得篩選公司，一般都是這樣，行程一直改」，並沒有直說會到哪些高科技公司拜訪，是不是又怕見光死？

而一趟到美國參訪高科技產業，有無簽約的可能性，黃紹庭也說是不太可能，畢竟高科技產業和農漁產品訂單不太一樣，要先多了解，有興趣的可以談，不過不太可能這麼快就簽約。