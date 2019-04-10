前高雄交通局長曝「淘寶買高鐵票比較便宜」　高鐵回應了

▲淘寶訂高鐵票的頁面。（圖／翻攝自淘寶）

記者胡順惠／台北報導

高鐵近日不斷傳出調漲消息，不過交通部長林佳龍每次都掛保證「沒有要漲價」，曾任高雄交通局長的王瑞民，近日更投書媒體指，他的大陸朋友都用淘寶購買低廉的台灣高鐵車票，害他乖乖訂票被笑「呆胞」。高鐵以新聞稿澄清，內容多有謬誤，針對文中提及「匪諜臥底」等不實指控將採取法律行動。

「為什麼？交通部要增資台灣高鐵公司，讓他們用人民幣來羞辱我的新台幣，讓大陸人來笑我呆胞？」王瑞民在《風傳媒》以「台灣高鐵可以不要這樣羞辱我的新台幣嗎？」為題投書，大陸網站上面裸票可以低賣到人民幣160元（約台幣768元），相當於半價的高鐵票，且出票還十分快速。

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王瑞民質疑，「台灣高鐵公司可能有中資（且這錢還是呆胞政府出的）跟匪諜臥底」，因陸客可以在網路上購買低廉的台灣高鐵車票，這叫他呆胞情何以堪，淘寶網站真是便宜又好用。他還說，單一旅程段國人要付的票價卻比大陸網站上面還高，還是台灣高鐵公司就是喜歡用人民幣來扇新台幣的耳光呢？

▲每到連假時期，高鐵車票經常一票難求。（圖／記者姜國輝攝）

台灣高鐵對此發布新聞稿澄清，配合觀光局推廣外籍旅客來台旅遊之政策，高鐵公司特別推出「單程乘車券」買1送1的短期促銷方案，銷售至4月底，故目前海外經銷商所販售之「單程乘車券」價格，是特定促銷期間之優惠價，並非常態產品價格。

另外，台灣高鐵為鼓勵世界各國旅客來台觀光，特別針對持來台旅遊簽證或免簽之外籍旅客推出「高鐵周遊券」、「雙鐵周遊券」以及「單程乘車券」等多種海外旅遊產品。相關產品銷售與世界各國鐵道公司推出的海外產品相同，僅限外籍人士憑該國護照購買。

台灣高鐵強調，對於王瑞民提及「匪諜臥底」及其他諸多不實指控，將於研議後採取法律行動，以維公司權益。