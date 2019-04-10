最奇葩盜墓者！　古陵墓上蓋房子...20年「邊住邊挖」終於鑿穿

▲ 明代以前缺乏挖掘技術，「盜墓者」較難以進入陵墓 。（示意圖／翻攝自「國家博物館」微博）

大陸中心／綜合報導

提起盜墓，就會讓人想到著名小說《盜墓筆記》、《鬼吹燈》，其跌宕起伏的情節吸引不少人。但真實的盜墓真的像小說中的情節一般嗎？在元朝有位盜墓者，在他發覺一座巨大墓穴後，不是迅速潛入探索挖掘，而是在墓穴上蓋起了房子，整整住了20年才盜墓成功。

據《騰訊新聞》報導，元朝有位商販賈胡，在一次誤打誤撞下偶然發現疑似漢代謀士范增的陵墓，由於當時的盜墓者並不像現在一樣，擁有能專門探測、挖掘文物的器具，再加上這座陵墓用了1000多塊巨大的「黃長石」，堆砌建構出4層的防竊盜墓頂，緊密嚴實的完整覆蓋在墓室正上方。每塊巨石重量都達到一噸左右，想突破防盜墓頂、進入墓葬內，就連現今技術都有些難度，更別說是一切挖掘技術都還沒發展出來的元朝。

不過，賈胡一心只想打開這座陵墓，拿到裡頭龐大價值的陪葬玉器、金屬器，他索性以「我想隱居」為藉口，直接陵墓的上方蓋起了一間大房子，一住就是20年之久，認識他的熟人及村民當時都以為他精神不正常，殊不知賈胡其實是一名經驗豐墓的盜墓者，他在這期間早已經默默展開挖掘行動，找來一群志同道合的朋友，以鑿井的方式一同慢慢往下開挖，最後終於進入墓室內，將大量高價值的文物全都帶走。

▲賈胡以鑿井的方式一同慢慢往下開挖。（圖／達志／示意圖）

50歲的賈胡一夜暴富，開始過著衣食無缺的生活，不過好日子沒過多久，就馬上被官府盯上，與其他友人一一被抓，好不容易得手的文物也全數上交、充公。原來是當時眾人將墓室內的寶藏分贓時，隨手就將墓室主人的骸骨遺棄在一處山溝中，才會導致這項隱瞞了20年的「盜墓行動」最終暴露。

這起盜墓事件被元朝官員宋本記錄在《初盜發亞父塚》中，就這樣一路流傳下來，長久以來，人們也一直深信賈胡等人入侵的就是范增的陵墓，不過就在1977年，一名徐州的專家在研究與檢測比對後，證實這座墓雖然的確是來自東漢，但墓室主人並非范增，而是與范增生活年代相隔了200多年的東漢第二代彭城王─劉道所有。