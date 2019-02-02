掀開墓中古鼎…盜墓賊驚見「千年雞湯」！一接觸空氣秒發黑

▲盜墓者挖到古鼎，打開後還發現「千年雞湯」，就像是剛煮好的一樣。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

山西省聞喜縣日前破獲一起盜墓案，追回春秋時代晚期的4口鎛鐘、和一個雞湯鼎；離奇的是，盜墓者面對記者詢問侃侃而談，表示當天挖到那口千年銅鼎後曾掀開查看內容物，發現裏頭還裝有雞湯，就像是剛做好的一樣，還能清楚看見雞骨頭，但雞湯一碰觸到空氣才短短幾秒，立刻變質發黑，還飄散出陣陣惡臭。

根據《澎湃新聞》報導，當時到墓者在聞喜縣一處田園中發現規模龐大的古墓，並從中挖出4口鎛鐘及1口鼎，隨後交由田姓嫌犯修復鎛鐘；田嫌供稱，鎛鐘剛出土時慘不忍睹，幾乎是爛成「一塊一塊的」，就連鐘上的漆也都剝落，他足足花了7、8個月才將4口鎛鐘全數修復完成。

田嫌表示，由於他經營古玩店一段時間，結識了邱姓嫌犯，便委由他尋找買家，約一個月後順利與收藏家牽線賣出3口鎛鐘，雙方以780萬元成交。除了歷史悠久的鎛鐘外，參與盜墓的其中一名李姓嫌犯還表示，當天還在墓中發現一口鼎，眾人好奇打開一看，赫見一整鍋的「千年雞湯」完好在內，就像是剛煮好的一樣，清澈透明的湯汁中甚至還能清楚看見雞骨頭，但神奇的是，這鍋雞湯完好的樣子僅維持了短短幾秒，接觸到空氣後立即迅速腐敗、發黑，還散發出陣陣臭味。

山西警方表示，自2018年1月至9月，山西一共破獲了400起文物犯罪案件，追回的文物多達4734組、5789件，超過過去5年的總和。

據悉，鎛鐘始見於殷末、盛行於東周，是古代的一種青銅製的大型打擊樂器。據史籍記載，鎛鐘是一種身分地位的象徵，古代貴族在宴飧或是祭祀時，會將鎛鐘同編鐘、編磬相和，以槌叩之而鳴；而鼎則是古代的一種煮食器具，早在新石器時代古人就開始使用陶鼎，隨後經過夏商兩代發展，青銅鼎的使用在周代達到鼎盛，除了被作為食器外，鼎亦被當作盛裝食物配料的器皿、祭祀用的禮器，甚至還被當作刑具使用。

▼商周、春秋時期盛行的樂器「鎛鐘」。（圖／翻攝國立歷史博物館官網）