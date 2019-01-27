山西警追回2600年文物「晉公盤」　上頭183字銘文超清晰

▲青銅文物「晉公盤」是大陸國家一級文物。（圖／翻攝字《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

山西省警方26日表示，從境外追回幾年前被盜墓犯罪集團盜掘販賣的國家一級文物「晉公盤」。據指出，「晉公盤」是2600多年前晉文公特製的青銅禮器，整個器物呈現了我國春秋時期青銅器的最高工藝水平，內部還有183字的銘文，紀錄了珍貴的歷史訊息。

《新華社》指出，在2018年開展的山西全省嚴厲打擊文物犯罪行動中，山西省公安廳獲得情報，幾年前曾有盜墓犯罪集團盜買了一個盤狀青銅重器，疑似國家重要文物，公安機關研判，極有可能是早已被盜流失的「晉公盤」，立即循線追緝。據指出，「晉公盤」被盜流失後，曾輾轉被轉手到多個省市並流落海外多國，歷經幾個月努力，警方從境外將「晉公盤」成功追繳回中國大陸。

▲「晉公盤」呈現了我國春秋時期青銅器的最高工藝水平。（圖／翻攝字《新華社》）

專家表示，「晉公盤」口徑40公分，總重7000餘克，淺腹平底，內底中央飾有一對精美浮雕龍盤繞成圓形，雙龍中央，有1隻立體水鳥，雙龍之外，還有4隻立體水鳥和4隻浮雕金龜，再向外延，又有3隻圓雕跳躍青蛙和3條游魚，最外圈，則有4隻蹲姿青蛙、7隻浮雕游泳青蛙和4隻圓雕爬行烏龜，值得一提的是，這些圓雕動物，都能在裝置原處作360度轉動，鳥嘴也可以啟閉，烏龜頭也可以伸縮。

此外，在「晉公盤」內壁，還發現珍貴銘文7處，每處3行，共183字，「這些銘文，清晰呈現了『春秋五霸』晉文公時期的晉國盛世氣象，傳遞了極為珍貴的歷史信息」。

據介紹，2018年以來，山西省公安機關共破獲文物犯罪案件589起，抓獲犯罪嫌疑人885人，打掉犯罪團夥98個，收繳文物6093組10397件，其中一級文物54件（組）、二級文物90組127件、三級文物280組530件。