機艙飄燃油味！多人噁心呼吸困難　班機緊急轉降7人送醫

▲ 聯合航空一架波音客機機艙飄出濃濃燃油味。(示意圖/路透,與本文無關)

國際中心/綜合報導

美國聯合航空公司(United Airlines)一架波音737國內線客機29日原定飛往加州舊金山,但起飛不久後,機艙卻突然飄出濃濃燃油異味,多人出現噁心、胸痛、呼吸困難等症狀,班機緊急轉降維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場,共計7人送醫。

綜合CNN、福斯新聞報導,這架航班編號UA1675客機依照原定飛行路線,在當日上午自馬里蘭州巴爾的摩華盛頓國際機場起飛,但隨著飛行高度升高,機艙內的燃油味卻越來越濃,甚至有人出現身體不適的情形,班機最終緊急轉降華盛頓杜勒斯國際機場,而機場也動員數輛消防車、救護車待命。

「在班機起飛之前,就能聞到一股淡淡的燃油味,我當時並沒有把這個情況放在心上」,機上男乘客拉曼桑特拉(Raman Santra)提到,「但當飛機上升至飛航高度時,這股異味變得非常重。」在班機降落後,他的妻子喬帕爾莫(Jo Palmer)則因更嚴重的症狀被送醫治療。

據瞭解,聯合航空隨後取消這架班機,並告知乘客「班機需要進行通風系統維修」,會重新協助旅客安排新的班機前往舊金山,但並未做出進一步的說明。

Did not expect to be in a hospital this morning. @united flight 1375 from BWI to SFO was diverted (above Cumberland, MD) back to IAD. Faint fuel smell was on plane before we departed and was quite strong while in air. Tons of firetrucks, about 20 people complaining of nausea, pic.twitter.com/lDrl7HaMfO