機艙飄燃油味！多人噁心呼吸困難　班機緊急轉降7人送醫

▲ 聯合航空一架波音客機機艙飄出濃濃燃油味。（示意圖／路透，與本文無關）

國際中心／綜合報導

美國聯合航空公司（United Airlines）一架波音737國內線客機29日原定飛往加州舊金山，但起飛不久後，機艙卻突然飄出濃濃燃油異味，多人出現噁心、胸痛、呼吸困難等症狀，班機緊急轉降維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場，共計7人送醫。

綜合CNN、福斯新聞報導，這架航班編號UA1675客機依照原定飛行路線，在當日上午自馬里蘭州巴爾的摩華盛頓國際機場起飛，但隨著飛行高度升高，機艙內的燃油味卻越來越濃，甚至有人出現身體不適的情形，班機最終緊急轉降華盛頓杜勒斯國際機場，而機場也動員數輛消防車、救護車待命。

「在班機起飛之前，就能聞到一股淡淡的燃油味，我當時並沒有把這個情況放在心上」，機上男乘客拉曼桑特拉（Raman Santra）提到，「但當飛機上升至飛航高度時，這股異味變得非常重。」在班機降落後，他的妻子喬帕爾莫（Jo Palmer）則因更嚴重的症狀被送醫治療。

據瞭解，聯合航空隨後取消這架班機，並告知乘客「班機需要進行通風系統維修」，會重新協助旅客安排新的班機前往舊金山，但並未做出進一步的說明。