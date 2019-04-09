「巨筷」滑稽夾漢堡遭轟辱華　漢堡王速度刪除並道歉

▲漢堡王。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

繼杜嘉班納（D&G）去年發生辱華風波後，美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）日前在紐西蘭官方Instagram上發布一段廣告，片中顧客手握巨大的筷子夾住漢堡，動作非常笨拙，被外界批評這是含有「種族歧視」的廣告。目前，該公司已移除此爭議廣告並發表道歉聲明。

綜合外媒報導，為了在紐西蘭推廣最新限時口味的漢堡「越南甜辣椒嫩脆雞堡」，漢堡王在Instagram上發布一段廣告。影片顯示，顧客以一手一支巨大筷子的滑稽姿勢夾住漢堡，並十分吃力地把它湊到嘴邊大口吃咬，動作非常笨拙。

對此，紐西蘭籍的華裔音樂家瑪麗亞（Maria Mo）相當不滿地表示，「所以這是漢堡王的『越南漢堡』新廣告，好的。很酷，筷子很滑稽是吧！我懂了！我的老天……」。另外，她在接受新聞網站《赫芬頓郵報》（Huffington Post）採訪時批評，「我無法相信到了2019年，還會出現這種無知的廣告，老實說我花了1秒才搞懂我看了什麼。」

▲紐西蘭籍華裔音樂家瑪麗亞發文諷刺漢堡王帶有歧視色彩的廣告。（圖／翻攝自Twitter／@mariahmocarey）



目前，漢堡王已經將爭議廣告移除並進行道歉。該公司市場部負責人伍德布里奇（James Woodbridge）稱，「我們對這則冒犯到敏感社區的廣告表示誠摯歉意。我們已經移除廣告，而且它並不能體現公司追求多樣性以及包容性的價值觀。」

▲漢堡王拍攝用「筷子」吃越南口味漢堡的廣告，遭批「辱華」。（圖／翻攝自Twitter／@mariahmocarey）



另外，義大利奢侈品杜嘉班納（Dolce & Gabbana）去年年底才因為上海大秀宣傳影片「起筷吃飯」，引發辱華爭議。片中一名華人面孔的女子嘗試用筷子吃瑪格麗特披薩、義式香炸甜卷、番茄醬意麵，還一度夾不起來的樣子，旁白更用中文說道「對你們來說還是太大了嗎」，最後建議直接拿一根筷子吃中間陷料。對此，大批華人非常憤怒，並引發大陸民眾對該品牌的抵制運動。

▲Dolce & Gabbana（杜嘉班納）涉嫌辱華。（圖／翻攝自D&G官方instagram，下同）