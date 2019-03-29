Uber Eats合作漢堡王免運送雞塊　foodpanda外送進軍基隆

▲Uber Eats 再拓大型連鎖餐飲外送版圖，即日起與漢堡王合作。（圖／Uber Eats）

記者洪菱鞠／台北報導

美食外送平台拚商機，Uber Eats繼合作超過180間精選大型企業及連鎖品牌後，漢堡王即日起也加入平台。foodpanda則是進駐基隆拓展新外送版圖，集結將近百家在地小吃、餐廳店家及連鎖餐飲品牌，瞄準職業婦女、上班族及學生3大消費族群需求提供服務。

Uber Eats根據內部數據資料指出，美式餐點為平台熱門點購類別第2名，其中以速食占比高，反應出消費者對於美式速食的愛好。此次與漢堡王合作，3/26～4/22期間，所有用戶輸入序號「3BK」均享有免運費優惠；新用戶點餐滿129元，輸入序號「CHICKEN6」即送6塊雞塊。

foodpanda發現近來學生叫餐成為趨勢，2018年光是學生族群訂單就較前年成長30%，在宣布擴大外送版圖進軍基隆後，除瞄準學生，也鎖定職業婦女、上班族，從這3大消費客群布局，並於4月祭出基隆地區整月訂餐享免服務費活動，即日起至4/30止，凡於基隆訂餐，每筆訂單次次皆享免服務費。而目前基隆已有近百家在地小吃、餐廳、連鎖品牌加入，北北基桃營運服務預計啟動後，將擴大北部外送市場版圖約30%，今年也會持續拓展合作夥伴、進駐其他城市，開拓全台外送市場。

foodpanda台灣區執行董事總經理方俊強表示，2018年，利用雙北累積的經驗及大數據，應用在桃園區，成功帶動訂單成長量，更同步連動地方餐廳業績成長；新的一年，將持續展現企圖心，複製過往經驗與成功模組，將版圖延伸到基隆市。尤其基隆匯流傳統在地與異國美食，市場潛力無窮，無疑是美食外送平台在台灣邁向更成熟的一步。