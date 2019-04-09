出國賞櫻注意！南韓發布全國性日本腦炎警報　濟州島病媒蚊出沒

▲ 濟州島是南韓賞櫻勝地。（圖／VISIT JEJU）

國際中心／綜合報導

每年櫻花季一到，南韓各處賞花勝地總是充滿來自世界各地的遊客，台灣也有許多民眾特地出國賞櫻，但濟州島6日出現2019年第一隻三斑家蚊（Culex tritaeniorhynchus，南韓稱「小紅家紋」，작은빨간집모기），南韓疾病管理本部8日發布全國性的日本腦炎警報，民眾應格外小心。

疾管本部6日在濟州島採集到今年首隻日本腦炎病媒蚊——三斑家蚊，目前尚未在濟州島以外地區出沒。當局每年3月至11月間都會監測病媒蚊狀況，發現首隻三斑家蚊時就會發布警報。今年發布警報的日期較2018年的4月3日晚了5天，主因是暖春及日夜溫差過大。

根據台灣衛生福利部疾病管制署，日本腦炎是感染日本腦炎病毒所引起的急性腦膜腦炎，受損部位包括腦、脊髓及腦膜。而日本腦炎之傳播須經由具有感染力的病媒蚊叮咬，人不會直接傳染給人，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要傳播媒介。

《韓聯社》指出，小紅家紋是深褐色的小蚊子，棲息在稻田、畜舍或小水潭等地，一天中叮咬人的高峰期約在黎明及黃昏。若遭小紅家紋叮咬，99%以上的人不會出現任何症狀，但也可能由輕微發燒轉變為急性腦炎，致死率達20%至30%，存活病例中則有30%至50％有神經性或精神性後遺症。而南韓2018年共有17名日本腦炎患者，1人死亡。