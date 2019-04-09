　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港「佔中案」三發起人：作好坐牢的準備，無怨無悔

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲佔中三子陳健民、戴耀廷、朱耀明等9名被告控罪表面證據成立。 （示意圖／翻攝自微博人民網）

▲「佔中三子」陳健民、戴耀廷、朱耀明。 （示意圖／翻攝自微博人民網）

大陸中心／綜合報導

2014年發生的佔領中環（簡稱佔中）事件於9日裁決，案中9名被告分別被控「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等六項罪名，如果判決通過，最高可被判刑7年。發起人「佔中三子」戴耀廷、朱耀明以及陳健民均表示，作好了坐牢的準備。

「佔中三子」9日在裁決前公開表示，他們都坦然面對裁決。戴耀廷表示，原本心情平靜，但看到多名支持者他感到興奮，無論結果如何，都會繼續堅持，爭取香港民主。

陳健民則說，可以肯定的是，這次的裁決結果對每人都有很深的影響，但各個被告仍然精神飽滿，大家最關心的是社會如何理解這場運動；現在心情平靜，仍相信愛與和平的力量，「對所做的事無怨無悔。」

75歲的朱耀明表示，無論這次判決結果如何，不應該灰心不應該放棄，直到得到應有的權益，「希望大家繼續努力，為香港爭取我們應有的權利。」

「佔中」警民再爆衝突　港警突襲「拆路障」（圖／達志影像／美聯社）

▲「佔中」運動中警民爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

「佔中」運動涉案人還包括香港立法會議員邵家臻和陳淑莊、前學運領袖張秀賢和鍾耀華、社會民主連線副主席黃浩銘以及民主黨前立去會議員李永達。

立法會議員陳淑莊是九名被告中唯一女性，裁決前她說，會坦然面對結果，支持者無需為她擔心。 陳淑莊還在社群網站發表題為「暫別」的帖文，稱自己從小到大都不敢行差踏錯，過去公民抗命對她而言是很遙遠的事，更何況是進監獄，謝謝參與佔領的人讓她知道，當權者給予她的罪名只是「生於亂世敢於抗爭」。

回顧佔中運動，最早提出該主張的人是香港大學法律系副教授戴耀廷，目的是讓北京和港府推動行政長官和立法會全面普選，隨後前中文大學社會學系副教授陳健民、香港市民支援愛國民主運動聯合會常委朱耀明參與，因此被稱為「佔中三子」。

▼運動衝突升級，發生流血事件。（圖／達志影像／美聯社）

戴口罩的黑衣人動武，3日深夜和佔中支持者發生流血衝突。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
快訊／鼓勵「蔡賴配」？蔡英文：黨進入競爭大選沒贏過
全家超狂！郵局便利包24hrs可寄「店到宅」　比店到店更便宜
《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出
果粉快更新！LINE對話「截圖新招」4步驟　超長對話也可以
獨／跨出台北！觀光局長：米其林指南有望插旗「4縣市」

關鍵字：佔中,佔領中環,佔中三子,粵港澳要聞,戴耀廷,朱耀明,陳健民

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

肉肉女買新衣！店裡「直接裸上身」試穿　警立刻派出催淚器壓制

華聞快遞／智利自貿協定升級！助力浙江義烏小商品「開拓南美市場」

港「佔中案」涉事9人全部定罪！被告下午「續准保釋」

影／新髮型醜爆！藍衣男強壓設計師　下秒「亂剃他頭髮」洩憤

從戰士到戰區副參謀長　陳道祥任解放軍駐香港部隊司令

為「習安會」鋪路！　楊潔篪擬5月訪日「進行最後協調」

李克強再降進口稅促消費　涵蓋藥品、奶粉、家電今上路

港「佔中案」三發起人：作好坐牢的準備，無怨無悔

影／「平凡台灣女孩」挺一國兩制陸委會罰50萬：說法荒謬

邵子平「領中國身分證」被除籍　陸委會：可依法提行政救濟

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

華晨宇超走心版《白天不懂夜的黑》　美聲飆唱間奏太震撼！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

肉肉女買新衣！店裡「直接裸上身」試穿　警立刻派出催淚器壓制

華聞快遞／智利自貿協定升級！助力浙江義烏小商品「開拓南美市場」

港「佔中案」涉事9人全部定罪！被告下午「續准保釋」

影／新髮型醜爆！藍衣男強壓設計師　下秒「亂剃他頭髮」洩憤

從戰士到戰區副參謀長　陳道祥任解放軍駐香港部隊司令

為「習安會」鋪路！　楊潔篪擬5月訪日「進行最後協調」

李克強再降進口稅促消費　涵蓋藥品、奶粉、家電今上路

港「佔中案」三發起人：作好坐牢的準備，無怨無悔

影／「平凡台灣女孩」挺一國兩制陸委會罰50萬：說法荒謬

邵子平「領中國身分證」被除籍　陸委會：可依法提行政救濟

華為旗艦機P30系列備貨潮　鴻海富士康迎大單進補

毛小孩搭遊覽車出去玩！　司機大哥被萌暈「抱狗曬恩愛」

遛狗「天降一桶水」！　2樓婦跳針狂罵…一句話惹怒網：我也不想吞

快訊／北市萬華女警清槍不慎　走火誤擊左小腿中彈送醫

為了孩子「廢核再生公投」連署起跑　以核養綠中箭被指在詐騙

現任優先？賴清德禮讓3%？蔡英文否認：全都沒提到

最高可省萬元！政府4大補助領完還能減稅　一張圖秒懂不求人

快訊／46名綠委護航李進勇掌中選會　藍委提案要阿扁關回中監

頻拱韓國瑜選2020　王世堅遭酸「錯把天敵當天菜」

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死　獸醫：過程漫長痛苦

大陸熱門新聞

電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪..

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶..

神秘上市公司員工免打卡 營收翻..

床的世界、和成研發長照產品登陸

清明節想爸爸！他挖開墳墓與屍骨..

和妻爭奪監護權　他砸死自己2子

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

少1分打10下！狠師拿掃帚爆打..

掃墓回家！4歲弟耳朵遭「蜱蟲」..

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發..

中美經貿談判　劉鶴座位藏亮點

行政拘留與罰款人民幣1000元..

台灣關係法40年　學者：別太樂..

華為用戶資訊　將轉愛爾蘭子公司

更多熱門

相關新聞

港「佔中案」涉事9人全定罪

香港「佔領中環案」發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明等9人被控6項罪名，案件於9日在西九龍法院裁決，9人就不同控罪被裁定罪名成立，案件押後至下午求情，各被告獲准繼續保釋。在第一項控罪「串謀作出公眾妨擾罪」中，「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明全部定罪。

陳道祥任解放軍駐香港部隊司令

父子3人Uniqlo玩牌　被撞反開嗆：瞎的

維港海濱長廊10年內增至34公里

前座「狂放屁2小時」　考生傻爆眼

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者被打爆

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講好嗎

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：不放棄懇求正義

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面