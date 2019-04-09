港「佔中案」三發起人：作好坐牢的準備，無怨無悔

▲「佔中三子」陳健民、戴耀廷、朱耀明。 （示意圖／翻攝自微博人民網）

大陸中心／綜合報導

2014年發生的佔領中環（簡稱佔中）事件於9日裁決，案中9名被告分別被控「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等六項罪名，如果判決通過，最高可被判刑7年。發起人「佔中三子」戴耀廷、朱耀明以及陳健民均表示，作好了坐牢的準備。

「佔中三子」9日在裁決前公開表示，他們都坦然面對裁決。戴耀廷表示，原本心情平靜，但看到多名支持者他感到興奮，無論結果如何，都會繼續堅持，爭取香港民主。

陳健民則說，可以肯定的是，這次的裁決結果對每人都有很深的影響，但各個被告仍然精神飽滿，大家最關心的是社會如何理解這場運動；現在心情平靜，仍相信愛與和平的力量，「對所做的事無怨無悔。」

75歲的朱耀明表示，無論這次判決結果如何，不應該灰心不應該放棄，直到得到應有的權益，「希望大家繼續努力，為香港爭取我們應有的權利。」

▲「佔中」運動中警民爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

「佔中」運動涉案人還包括香港立法會議員邵家臻和陳淑莊、前學運領袖張秀賢和鍾耀華、社會民主連線副主席黃浩銘以及民主黨前立去會議員李永達。

立法會議員陳淑莊是九名被告中唯一女性，裁決前她說，會坦然面對結果，支持者無需為她擔心。 陳淑莊還在社群網站發表題為「暫別」的帖文，稱自己從小到大都不敢行差踏錯，過去公民抗命對她而言是很遙遠的事，更何況是進監獄，謝謝參與佔領的人讓她知道，當權者給予她的罪名只是「生於亂世敢於抗爭」。

回顧佔中運動，最早提出該主張的人是香港大學法律系副教授戴耀廷，目的是讓北京和港府推動行政長官和立法會全面普選，隨後前中文大學社會學系副教授陳健民、香港市民支援愛國民主運動聯合會常委朱耀明參與，因此被稱為「佔中三子」。

▼運動衝突升級，發生流血事件。（圖／達志影像／美聯社）